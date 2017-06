Las redes sociales son los contenidos favoritos de los chicos

La gran mayoría de los niños y adolescentes del mundo usa Internet para acceder a herramientas de comunicación -como redes sociales y chats-, una categoría que con más del 60 por ciento de los accesos se impone a los contenidos sobre alcohol, tabaco y drogas (14,13%), y sobre videojuegos (9,12%), según un informe que da cuenta de las preferencias de los chicos por regiones.



Así, con más del 72% de las visitas totales, las plataformas de comunicación dominan las preferencias entre los chicos latinoamericanos, mientras que los contenidos de las categorías "alcohol, tabaco y drogas" y "sitios pornográficos" se reducen al 9,6% y 0,8%, respectivamente, según un informe global elaborado por la empresa de seguridad informática Kaspersky sobre la base de "millones de computadoras".



El interés sobre "alcohol, tabaco y drogas" es significativamente menor en la región que en países como Reino Unido (37,56%), Canadá (34,32%) y Estados Unidos (31,92%), donde las visitas a sitios con este tipo de contenidos tuvieron los números más altos.



En tanto, son los chicos de países asiáticos como China y Japón los más interesados en contenidos para adultos (entre los que se incluyen sitios pornográficos), que significan el 8,82% y el 5,66%, respectivamente, de las visitas que realizan.



Según el informe, esta diferencia puede deberse a que en Asia son muy populares los cómics y las animaciones eróticas y pornográficas.



También en China (15,44%) como en Japón (13,93%) se registraron los números más altos respecto de compras online (en los países de América Latina, esta categoría alcanza el 3,3%).



Con respecto a los videojuegos, son los chicos de Gran Bretaña (26,43%), Canadá (24,95%), Australia (19,60%) y Estados Unidos (19,11 %) quienes registran los mayores porcentajes de visitas a sitios especializados.



Según el informe, las estadísticas muestran que la variación sobre los sitios web visitados dependen tanto de la capacidad financiera de los padres, como de las peculiaridades culturales y del desarrollo de la infraestructura regional de Internet en el lugar de residencia, ya que, por ejemplo, los chicos de los países más desarrollados usan las redes sociales en sus teléfonos móviles y no en la computadora.



Estas estadísticas, que son anónimas, fueron recolectadas entre mayo de 2016 y el mismo mes de 2017, sobre la base de las millones de computadoras de escritorio del mundo que tienen configurado el servicio de control parental "Kaspersky Safe Kids".



La metodología funcionó de la siguiente manera: se exploró el contenido de los sitios web que un chico intentó visitar. En tanto que si el sitio coincidía con una de las 14 "categorías no deseadas" del módulo de control parental (que es personalizado según cada caso), éste enviaba una notificación -sin referencia a datos personales-, explicó la compañía de seguridad informática en su blog de investigación.



"No sorprende que el primer uso que los chicos de todo el mundo hacen de Internet sea sobre redes sociales porque hoy su vida social pasa por las pantallas", explicó a Télam Roxana Morduchowicz, especialista en cultura juvenil.



"Esto no representa ningún problema ni inconveniente. Existe el prejuicio por parte de algunos adultos de que los chicos viven aislados. En realidad, los chicos de hoy tienen más formas de comunicarse que antes. En otras palabras, lo que sí sabemos es que Internet generó nuevas formas de sociabilidad, pero no las anuló", agregó la especialista.



Morduchowicz señaló que las redes son una herramienta fundamental para la vida de los chicos y eso no debería asustar a los adultos, por lo que enumeró una serie de recomendaciones.



"Está muy instalado preguntarle a los chicos cómo les fue en una prueba cuando vuelven del colegio, en lugar de hacer lo mismo en relación con Internet", afirmó.



Así, aconsejó a los padres que empiecen a preguntarle a los chicos: "¿Qué hiciste hoy en Internet?", "¿Qué sitios web visitaste?", "¿Hubo algo que te molestó?". Pero aclaró que sin "invadir en la privacidad".

"Se trata de saber que aquellas personas con las que los chicos se comunican sean conocidos, sin interferir en el contenido", indicó la especialista.



Por otro lado, también recomendó que los padres dialoguen con sus hijos respecto de no aceptar a desconocidos, al explicarles que en la red nunca se está seguro de quién está detrás de la pantalla.



"Otro consejo que se les puede dar a los chicos es que se cuiden de subir información que sea demasiado personal, como horarios de actividades, fotos del colegio o de la casa".



El informe concluyó más allá de las estadísticas, en que los padres deben construir una "relación basada en la confianza" con los chicos