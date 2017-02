Las reacciones de Facebook cumplen un año

América Latina domina de forma holgada el ranking de países que más utilizan las "reacciones" de Facebook, según informó la red social, al cumplirse un año del lanzamiento de los íconos que ampliaron al antes solitario "me gusta".

A través de un breve comunicado, Facebook destacó que en los últimos 12 meses las "reacciones" -"me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enfada", además de "me gusta"- fueron utilizadas en 300.000 millones de publicaciones en todo el mundo.