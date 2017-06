La popular app china Meitu: a un click de la belleza estandarizada

Con una inteligencia artificial que se mueve al ritmo de los algoritmos de reconocimiento facial, la aplicación Meitu, creada en China en 2008, sexta en el ranking global en la web -liderado por Google- y con más de 700 millones de usuarios chinos que quieren verse más bellos y más jóvenes, se posiciona en el mercado de los smartphones y buscar ampliarse en América Latina.



No hace falta ni un filtro ni una coordenada, si la foto es tomada con Meitu, que en chino significa "imagen bella"; se edita instantáneamente para darle un brillo especial a la piel y en China, por ejemplo, la aclara y rejuvenece.



Pero también se pueden agrandar los ojos, levantar pómulos y afinar la mandíbula. Además permite el aumento de filtros en transmisiones en vivo, todo siguiendo el patrón o estándar de belleza de cada país, minuciosamente analizado.



"Meitu es el desarrollador número uno de aplicaciones de la belleza del mundo. Utilizando nuestro reconocimiento facial y tecnologías Virtual Try-a, podemos proporcionar una manera única de conectar con millones de móviles", dicen desde la compañía.



Si bien no es novedosa, esta app viene creciendo a pasos agigantados en 26 países, con 456 millones de interacciones al mes sólo en China y operaciones en la bolsa de Hong Kong.



En Rusia la usan más de 10 millones de personas; en México 100.000; en India, unos 50 millones y en Brasil, 30 millones. Según el registro oficial de la empresa, se generan 6.000 millones de fotos al mes y tiene 500 millones de usuarios fuera de China. El mercado occidental es el nuevo horizonte.



La belleza está en el ojo de quien observe, pero también eso viene seteado gracias a la Big Data, como explican desde la compañía china. Por eso fueron más allá del ideal de belleza oriental, Meitu ya es mundial e indaga qué se considera bello, según la geolocalización.



Lejos de la máxima del pensador chino Confucio, quien predicaba que "cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla", esta app se masificó como herramienta embellecedora de personas al entender cuál es el significado de lo hermoso para sus seguidores, que promedian los 24 años de edad. Ahora todos, Meitu mediante, ven algo similar.



La clave del éxito, según su presidente, Inway Ni, es "entender lo que los jóvenes quieren cuando miran una foto, cuando se miran a ellos mismos y se sacan esa foto".



En China, según dijo a Télam, "quieren verse más jóvenes y más brillantes, remover las impurezas e imperfecciones de sus rostros y nosotros hacemos que ser más bellos sea fácil, con sólo tocar la pantalla. Estamos enfocados en eso".



"Al principio, lo logramos con ingeniería, pero ahora todo es con big data porque nuestros usuarios se sacan unas 6.000 millones de fotos por día y con esto sabemos lo que quieren. Usamos estos datos para crear inteligencia artificial", agregó.



Consultado sobre si es o no peligroso mostrar una imagen que no es del todo certera, Inway se apartó de esa idea y sin polemizar dijo que simplemente "investigan los estándares".



"En China quieren ser más jóvenes -con diez años menos- y más blancos, pero en Brasil no, allí quieren ser más morenos, y queremos incrementar eso", agregó.



"Queremos crear una comunidad global donde la gente de todo el mundo pueda explorar y descubrir nuevas ideas relacionadas con la belleza, y mediante el uso de nuestras herramientas virtuales, tener más confianza para llevar estas nuevas ideas en el mundo real", explicó, según la premisa que mueve la brújula empresarial.



Meitu desembarcó exitosamente en Brasil el año pasado, después que la compañía identificara un alto pico de descargas.



"Las descargas aumentaron a lo loco en Brasil y, en Tailandia, por ejemplo, en sólo un día llegaron a 800.000. Entonces mudamos los equipos para estudiar los estándares de belleza locales, porque en cada país son diferentes. Tenemos que entender eso. Pero ante todo, seguimos los datos", dijo Inway.



Tras los pasos de los registros de descargas, también esperan poner un pie en Argentina, pero "no lo sabemos aún, aunque estamos atentos a las descargas y cuando llega a una estimación, enviamos el equipo".



A comienzos de año Meitu debió defender su política de privacidad tras denuncias de venta de datos debido a la cantidad de requerimientos que pedían para la descarga, y declaró que la app "recoge datos de clientes con el único propósito de mejorar la experiencia de sus usuarios".



"La empresa coloca la más alta prioridad en la privacidad del usuario, manipulando datos encriptados de forma segura y manteniendo una política rigurosa de no vender información de usuarios. Durante 2017, la empresa va a analizar, mejorar y agilizar sus procesos de recolección de datos, al tiempo que acelerará planes para expandir la capacidad del servidor más allá de China", informó Meitu a través de un comunicado de prensa.



Instalada en la ciudad de Xiamen, al sur de China, Meitu es una de las más de 2.700 empresas ubicadas en los tres parques tecnológicos de esta prolífica isla, pero sobre todo es un emblema del ascenso de las startups.



Hace un tiempo apostaron a mudarse del software al hardware y este año lanzaron sus smartphones M8 -con una edición limitada inspirada en Sailor Moon- que posee una poderosa cámara como epicentro del aparato creada por Sony. "Esperamos vender 4.000 millones de unidades este año", auguró Inway.



Meitu logró popularizar la manera de mostrarse a los otros y dio en el clavo para ser parte de lo que, a fuerza de marketing, publicidad y moda, se define como un estándar de belleza actual. Un simple "touch" robustece y comparte un ideario más efímero, inalcanzable para muchos en la vida real, pero muy exitoso en la virtual.