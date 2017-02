Hallaron una manera de ocultar las emociones en Facebook

El artista estadounidense Benjamin Grosser ha elaborado un 'software' que permite a los usuarios de la red social Facebook ocultar sus reacciones emocionales. El autor ha explicado cómo funciona en un video.

Grosser ha detallado que la red social analiza la información sobre las reacciones de los usuarios no solo para adaptar su sección de noticias a su estado de humor, sino también para distribuir del modo más preciso la publicidad. Si el usuario quiere evitar ser víctima de esta práctica puede descargar el 'software' Go Rando.

Esta extensión hace que al pulsar 'me gusta' el programa aleatoriamente asigne una de las reacciones de Facebook: 'me encanta', 'jaja', las de sorpresa, tristeza o ira, según un video que explica cómo funciona la aplicación. De este modo el 'software' hace que el perfil del usuario sea "balanceado emocionalmente". Por ahora Go Rando se puede descargar únicamente desde el navegador Chrome. Para habilitarlo en otros aparatos se puede ir al sitio del producto y seguir las instrucciones de la instalación.