Hackearon el sitio web de Wikileaks

La web de Wikileaks fue hackeada este jueves por el grupo denominado OurMine -reconocido por infiltrarse en redes de personalidades públicas-, el cual se adjudicó el ataque a través de un mensaje publicado en la página principal que alertaba sobre la "poca seguridad" del sitio fundado por el australiano Julian Assange, informó la prensa.





"Hola, somos OurMine (un grupo de seguridad), no se preocupen que solo estamos probando la....blablablab, ah, pero esperen porque ¡esto no es un test de seguridad! Wikileaks, ¿recuerdan cuando nos desafiaron a que les hiciéramos un hackeo?", decía (en inglés) una parte del mensaje publicado en la web de Wikileaks, indicó hoy el diario británico The Guardian.





La publicación original en inglés era: "Hi, it's OurMine (Security Group), don't worry we are just testing your.... blablablab, oh wait, this is not a security test! Wikileaks, remember when you challenged us to hack you?", según las capturas de pantalla difundidas en redes sociales.





El mensaje fue visible cuando se accedía al sitio desde determinados lugares durante la mañana del jueves, mientras que algunos usuarios se encontraron con una publicación que indicaba que la cuenta de Wikileaks había sido suspendida.





El año pasado, OurMine hackeó la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey y la página en Quora del CEO de Google, Sundar Pichai.





Este grupo de atacantes informáticos también estuvo detrás de ciberataques a los sitios Variety y BuzzFeed, luego de que el sitio de noticias publicara un artículo que exponía a uno de sus miembros.





Asimismo, a principios de agosto OurMine fue parte del hackeo a las cuentas de Twitter de HBO y su popular serie Game of Thrones.





De acuerdo con el sitio de tecnología The Verge, por el momento ningún vocero de Wikileaks brindó declaraciones sobre el reciente incidente.