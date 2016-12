Glosario sobre los emojis

De los 176 que habían en 1999 a los más de 1.800 hoy en día, los emojis, esos pequeños dibujos usados en los mensajes electrónicos, se han convertido en símbolos indispensables en nuestras comunicaciones. He aquí una muestra:



- Actitudes: hay para todos los gustos, desde un puño cerrado hasta un estornudo o un masaje en la cabeza, pasando por la levitación o hacerse una selfie.



- Diversidad: para representar la diversidad de la humanidad, los emojis se declinan en cinco colores de piel diferentes, más el tradicional color amarillo de los smileys.



Siguiendo esa misma idea, una mujer con velo podría formar parte próximamente de grupo de las imágenes religiosas, como la mezquita, un santuario sintoísta o un rosario. El buda sin embargo fue suprimido puesto que según las reglas del consorcio internacional Unicode no pueden haber emojis de divinidades.



- Emoticono: a diferencia de los emojis, los emoticonos están compuestos de varios caracteres alfanuméricos utilizados normalmente para reflejar una expresión de la cara. Como :-) para indicar una sonrisa.



- Gourmet: los franceses pueden ahora transmitir su tradicional baguette o un cruasán, los españoles una paella y los neozelandeses un kiwi. Al creador japonés de los emojis, Shigetaka Kurita, le gustaría que se creara la anguila, su plato preferido, pero todavía no ha podido ser.



- Llorar de alegría: La "cara que llora de tanto reír" fue designada en 2015 por los diccionarios Oxford como palabra del año. Es el emoji más utilizado, según la web emojitracker.



- Mamá Noel: este emoji ha sido creado recientemente, para ir a la par con Papá Noel, así como el del príncipe va con el de la princesa, y el hombre en esmoquin hace pareja con la novia.



- Naranja: entre los símbolos que podrían agregarse en 2017 están el corazón de color naranja, el trineo, el coco o el menos agraciado hombre que vomita. También podrían incluirse la mujer que da el pecho y un hombre barbudo.



- La "pile of poo" está representada por una pequeña pila de excrementos sonriente. Kurita la había propuesto en 1999 a su empresa: "Era infantil pero pensaba que estaba bien tener algo que hiciera reír a la gente", explica a la AFP, "pero mi empresa (NTT Docomo) la rechazó por temas de imagen".



- Revólver: el gigante estadounidense Apple decidió este año substituir el revólver, de trazos muy realistas, por una pistola de agua verde, de plástico, una iniciativa de la que se felicitaron las asociaciones contra las armas de fuego.



- Tendencias nacionales: según un estudio de la start-up británica SwiftKey publicado en 2015, a los canadienses les encanta el emoji "pile of poo" y todo lo que está relacionado con la violencia y el dinero. Los franceses en cambio utilizan mucho el símbolo del corazón, aunque son los rusos los que se llevan la palma de los emojis románticos. Los árabes transmiten muchos emojis de flores y plantas.