Facebook prueba el emoji "no me gusta"

A poco más de un año de la introducción de las llamadas "reacciones" -"me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enfada", los íconos que llegaron para acompañar al clásico "me gusta"- la plataforma evalúa sumar al nuevo emoji para expresar una amplia paleta de mensajes.



Según el blog especializado "Techcrunch", el primero en informar sobre las pruebas, el uso del nuevo emoji está destinado sobre todo a sustituir el "no" en respuestas a preguntas concretas, como planes para la tarde.



Hasta ahora, y pese a las peticiones de los usuarios, Facebook siempre rechazó introducir un botón de "no me gusta" con el argumento de que no quiere que se genere un clima negativo, según recordó DPA.

Facebook comenzó a probar el emoji "no me gusta", representado con un pulgar hacia abajo, aunque por ahora no lo hace en la red social sino sólo en su servicio de mensajería "Messenger" y con un grupo reducido de usuarios, se informó este lunes.