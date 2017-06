Facebook podría monitorear las emociones

Facebook está considerando hacer un seguimiento visual a sus usuarios a través de las cámaras de dispositivos móviles con el fin de controlar las reacciones emocionales de los internautas a diferentes tipos de contenido y mantenerlos conectados por más tiempo, según una serie de patentes del gigante tecnológico descubiertas por la plataforma CBInsights.



Una de las patentes, registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, explica que las imágenes faciales del usuario serían captadas por las cámaras frontales de los dispositivos incluso cuando la cámara no esté siendo utilizada.



Una vez que el sistema captura las imágenes, el algoritmo de Facebook identificará la emoción del usuario ante determinado contenido para posteriormente ofrecerle contenidos de su agrado y evitar los que provocan emociones negativas.



Otra de las patentes permitiría a los usuarios crear 'emojis' con tan solo usar expresiones faciales capturadas por la cámara. Mientras que también podría monitorear los patrones de mensajería de los usuarios para predecir sus emociones y añadir características a los textos para reflejar sus sentimientos.



Se desconoce si la red social ha puesto en práctica alguna de estas patentes. "A menudo buscamos patentes para tecnología que nunca implementamos, y las patentes no deben ser consideradas como una señal de planes futuros", comentaron portavoces de la red social citados por el diario 'The Independent'.