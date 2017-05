Este link sugiere llegar a la página de WhatsApp, pero esconde un peligro

Si se topa con un 'link' que le propone llegar a la página oficial de la aplicación de mensajería WhatsApp para cambiar su color, tenga mucho cuidado y fíjese en las letras de la dirección, advierte el portal 'The Next Web'.



De hecho, si pincha en el 'link', que presenta una sola letra diferente tomada del alfabeto cirílico —шһатѕарр.com— puede instalar un programa tipo 'adware' en su dispositivo. El portal asegura que al abrir el sitio este propone compartir el 'link' con sus amigos "para la verificación".



A continuación un amigo recibe un mensaje que reza "Me encantan los colores nuevos de WhatsApp" y el 'link' falso, propagándose así la amenaza.



No se trata de la primera vez que los usuarios de WhatsApp se ven amenazados por distintos tipos de trucos. A principios de este mes se difundió un mensaje supuestamente enviado por la jefa del servicio pero que, en realidad, era un fraude que tenía por objetivo recibir dinero de usuarios ingenuos.





