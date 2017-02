El 60% de los usuarios prefieren buscar profesionales en las guías de papel

"El 40% de la población mira sólo digital, pero el 60% busca preferiblemente en el soporte papel, y somos la única empresa que puede ofrecer, a nivel regional, ambos formatos", afirmó Santana en diálogo con Télam.



Agregó que no se trata sólo de una diferencia estimulada por las diferencias generacionales, ya que "hay también una cuestión geográfica, pues hay zonas dónde la penetración de internet es muy baja".



Además, sostuvo que en algunos rubros, como el automotriz y el industrial, los usuarios son "más proclives a hacer búsquedas por guía".



El negocio de las guías telefónicas profesionales fue impactado por las nuevas tecnologías y la visión de Santana es que "la migración es imparable" y puso como ejemplo que "hace 10 años el 95% -de las empresas- estaba en páginas amarillas, hoy 50% están tanto en las páginas amarillas como en el formato digital".



Gurú es un partner premium (aliado comercial) de Google, que le permite potenciar la llegada de clientes a las PyMEs.



Consultado por la situación de las PyMEs en los 10 países de Latinoamérica en los que tienen negocios, además de España, Santana aseguró que existe "mucha preocupación" en aquellos en estados dónde las remesas provenientes de Estados Unidos tiene una incidencia importante en su economía ".



De todos modos consideró que en general "hay incertidumbre pero no vemos crisis, vemos crecimiento y actividad contínua".



En referencia a Argentina, el empresario señaló que "hay incertidumbre por la economía y claramente hay una separación entre los que creen que les va a ir bien y los que creen que va a ir mal. Todo depende a quien escuches".



En cuanto a la competencia en el mundo digital, consideró que es "fragmentada y desordenada. Un freelance puede hacer una página web pero no puede dar servicios" y para el sector de las pequeñas y medianas empresas, Gurú se convierte en un "socio de marketing".



Más allá de las diferencias entre lectores web o lectores de papel, "a la PyME lo que le importa es que ya sea caminando por la calle, o en la red, los potenciales clientes puedan ver su aviso".



A números actuales la firma atiende a más de 250.000 clientes, prevé alcanzar los 200 millones de usuarios en sus portales web, entrega 19 millones de directorios y guías especializadas impresas, hostea 40.000 páginas web y administra 12.000 campañas digitales.



Los clientes especialmente PyMEs están radicados en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México y España y la meta de la empresa es facturar este año 180 millones de dólares.

