Desde el televisor hasta el lavarropas, todo se puede manejar desde el celular

Revisar si la puerta quedó cerrada sin necesidad de volverse. Manejar las luces de la casa o el equipo de música sin moverse del sillón. Ni hablar de programar el televisor y hasta ordenarle al lavarropas cuándo tiene que encenderse. Todo o prácticamente todo esto puede hacerse desde el celular. Los teléfonos inteligentes acaparan día a día más aspectos de la vida cotidiana y la convergencia con los electrodomésticos es cada vez mayor.



"Ejemplos hay muchísimos. Gran parte de esa tecnología todavía no llega a la Argentina pero tengo amigos que, por ejemplo, manejan todas las luces de su habitación desde el teléfono", contó Gerardo Gil Carretero, administrador de una empresa de desarrollo de software.



Se trata del Internet de las Cosas, conocido por sus siglas en inglés IOT (Internet of Things). La conexión entre las distintas terminales suele darse mediante wifi, bluetooth y en menor medida por puertos infrarrojos que ya están casi desaparecidos en teléfonos inteligentes.



Uno de los manejos más comunes entre celular y aparato es el del televisor. La mayoría de los televisores smart puede vincularse con el teléfono mediante una aplicación específica o cada aplicación también trae la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, los reproductores de música en streaming como Spotify ya incorporan la posibilidad de conectar los distintos dispositivos y manejarlos desde el teléfono.



"El celular tiene la ventaja de poder llevarse a cualquier lugar y conectarse con otros Chromecast para, por ejemplo, mostrar fotos, videos, presentaciones, clases", comentó Pablo López, estudiante de Ciencias Económicas, quien se refirió al aparatito de Google que posibilita que cualquier televisor LCD o LED se conecte con el teléfono y pueda verse la interfaz del mismo celular en la pantalla grande o mostrar cada aplicación por separado.



"Es útil tener el manejo integrado todo en un solo dispositivo. Además de dar acceso a los sistemas de almacenamiento en la nube", agregó Pablo.



"Uso el celular para casi todo, en general manejo mucho la computadora desde el teléfono, sobre todo en casos en los que tengo que hacer presentaciones en donde puedo utilizar el teléfono como un mouse. Me parece que este uso extendido del teléfono tiene su punto bueno y su lado malo", opinó Gerardo. Dijo que para él lo bueno es que en su caso, al tener un celular con infrarrojo le permite acceder a dispositivos de menor tecnología. "Me ha pasado de ir al hospital y no tener el control de un televisor y conectarme con infrarrojo y poder manejarlo", contó.



Pero el lado malo está en que la posibilidad de uso de todos los aparatos no está centralizada en una sola aplicación. "Al final resulta incómodo tener una para el aire acondicionado, otra para el tele y otra para el parlante y así, ni hablar de las memorias de los teléfonos", explicó. "Como casi todas las necesidades básicas están satisfechas, ahora se apunta al deseo de ir cada vez hacia algo más cómodo", agregó.



La tecnología permite otras posibilidades menos extendidas pero útiles a los fines de la practicidad. Existen lavarropas, por ejemplo, que también permiten que se los programe y se los ponga a funcionar para que terminen el ciclo de lavado antes de llegar a casa y que no quede la ropa durante horas esperando. Incluso se pueden conseguir acondicionadores de aire y hasta estufas que pueden ser manipulados sólo con entrar a una aplicación del teléfono.



Las cerraduras electrónicas inteligentes también son un hecho, aunque de menor difusión. Permiten abrir y cerrar las puertas desde el celular y chequear si se cerró bien o darle acceso a alguien en un momento en el que el dueño de casa no esté. En internet se promocionan como medios efectivos para tener mayor seguridad. En el sitio Mercado Libre se las puede conseguir desde $7.000 con la publicidad de que "podés abrir la puerta desde tu celular estés donde estés. Tiene apertura automática cuando detecta tu celular cerca. Te avisa cuándo y quién abre la puerta".