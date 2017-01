Consejos para cuidar los celulares y proteger al medio ambiente

El reciclado de desechos electrónicos, la recarga "inteligente" de la batería y la reutilización de los celulares en desuso como control remoto de aplicaciones son algunas de las recomendaciones que pueden seguir las personas para convertirse en usuarios responsables de sus dispositivos tecnológicos y así contribuir con el cuidado del medio ambiente, señaló un informe.



Argentina es el tercer país de la región, detrás de Brasil y México, en generar mayor cantidad de desechos electrónicos, según un estudio de la Asociación de empresas de la industria móvil GSMA y la Universidad de las Naciones Unidas.



"Por ello, debemos concientizarnos e informarnos sobre cómo cuidar nuestro teléfono inteligente y cómo reutilizar de forma óptima el que tenemos en desuso", aconsejó la firma tecnológica Sony Mobile en un comunicado.



En este sentido, más allá del reciclado existen otras recomendaciones para ser un usuario responsable de los dispositivos tecnológicos y reducir el impacto ambiental que ellos generan.



Uno de esos consejos es realizar una recarga "inteligente", lo que implica utilizar el teléfono móvil de acuerdo con las recomendaciones de uso para alargar su vida útil.



Lo mismo sucede con la batería, la cual es necesario recargarla siguiendo estrictamente las instrucciones para mejorar su funcionamiento.



Otra de las recomendaciones es llevar el "smartphone con cuidado y evitar los cambios bruscos de temperatura". Aquí indican que al salir y no tener un bolso para guardarlo, se lo puede colocar en los bolsillos grandes de las prendas y asegurarse de que estos no tengan objetos duros como llaves.



También, hay que evitar exponerlo a demasiado calor o frío, así como a cambios bruscos de temperatura porque pueden producir condensación de humedad.



Por tal motivo, recomiendan dejarlo en espacios con sombra y lejos del calor del sol, de lo contrario, hay terminales que pueden dejar de funcionar.



Otra de las opciones es convertir el celular en desuso en un "control remoto de aplicaciones". Esta reutilización permitirá controlar remotamente las apps y transformar el antiguo dispositivo en un centro multimedia o incluso como back up (respaldo de información) del nuevo teléfono.



Uno de los ejemplos citados es utilizar YouTube Remote para controlar a distancia lo que el usuario quiere ver en la pantalla grande, o instalarle el "Remote for VLC", un reproductor multiplataforma para ver películas o series y así tener acceso remoto desde el programa instalado en el equipo principal.



En el informe además se recomienda preparar el celular antes de llevarlo al centro de reciclaje.



Esa preparación consiste en realizar una copia de seguridad de los archivos que uno quiere rescatar antes de formatear el smartphone, y eliminar todos los datos guardados tanto en las carpetas como en los navegadores para poder luego restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica.



Uno de los recordatorios que realizan es que no es suficiente eliminar los archivos y las carpetas personales, también es necesario borrar del navegador los favoritos, las contraseñas, las cookies (pequeños ficheros de datos que almacenan información relacionada con un sitio web) y la memoria caché.



Finalmente, el informe aconseja retirar las tarjetas SIM y micro SD de los dispositivos antes de llevarlos a los centros de reciclaje especializados en basura electrónica.