El fundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció que si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su vida sin poner otras cosas en riesgo, habría elegido una sola tecla en lugar de la secuencia de comandos "Control, Alt y Suprimir", que sirve para reiniciar sesión o intentar solucionar problemas diversos en un equipo de computación.



Al comentar durante el Bloomberg Global Business Forum la necesidad de esas tres teclas, Gates admitió: "No estoy seguro de que puedas volver atrás en el tiempo y cambiar pequeñas cosas en tu vida sin poner las otras en riesgo. Claro, si pudiera hacer un pequeño cambio, habría elegido una sola tecla".



No es la primera vez que Gates habla sobre esa combinación de comandos. En septiembre de 2013 afirmó que esa decisión "fue un error" y añadió: "Podríamos haber tenido un solo botón, pero el tipo que hizo el diseño del teclado en IBM [International Business Machines, una reconocida multinacional de tecnología y consultoría ] no lo quiso así". En esa oportunidad precisó que el autor de esa combinación de teclas fue David Bradley.