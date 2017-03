BBC aseguró que Facebook no sacó imágenes ilícitas de menores

La cadena pública británica BBC reveló este martes que Facebook no retiró inmediatamente una serie de imágenes ilícitas de menores que le envió como parte de una investigación propia sobre los sistemas de veto del portal estadounidense.



En su página web, la BBC explica que remitió a Facebook mediante el botón de "denunciar" de la red social cien imágenes con contenido presuntamente inadmisible según la propia normativa del portal, pero este solamente eliminó dieciocho de ellas, con la respuesta de que el resto no violaban "los estándares de la comunidad".



Aparte de no retirar esas imágenes, Facebook denunció a los periodistas que hicieron la gestión al Centro británico contra la explotación infantil y de protección en internet (Ceop) por supuesta "distribución de imágenes de explotación infantil", según relata la emisora.



El contenido denunciado por la cadena pública incluía páginas para pederastas; fotos de menores de 16 años en poses "sugerentes" y acompañadas de comentarios obscenos; grupos con nombres de contenido sexual con fotos robadas de niños, y una imagen fija aparentemente sacada de un vídeo sobre abuso infantil.



En su normativa, Facebook prohíbe la desnudez o "contenido sexual sugerente" y también que pederastas convictos tengan cuentas.



La BBC explica que encontró también cuentas de cinco pederastas convictos, las cuales denunció a Facebook, que no las eliminó.



Posteriormente, el portal estadounidense ha emitido un comunicado en el que asegura que ha revisado todos estos contenidos que se le han enviado y ha retirado los que son "ilegales" o violan sus estándares.



En declaraciones a la BBC, el presidente de la comisión parlamentaria de medios de comunicación, Damian Collins, dijo que tiene "serias dudas" sobre la eficacia de los mecanismos de filtro de la plataforma, y criticó que la BBC fuera denunciada cuando puso de manifiesto posibles fallos.



La Comisionada para los niños de Inglaterra, Anne Longfield, expresó por su parte su "disgusto y decepción" por que aún puedan verse en Facebook "imágenes sexualizadas" e "inaceptables" de menores.



"Plantea cuestiones sobre cómo pueden lo usuarios elevar quejas de forma efectiva a Facebook sobre contenido que es perturbador y que no debería estar en el portal", declaró.



La BBC remitió las imágenes a Facebook usando los propios mecanismos de denuncia del portal para comprobar si estos habían sido mejorados un año después de otra investigación de la cadena que reveló graves fallos en los mismos.



La emisora explica en su web que el director de políticas de Facebook, Simon Milner, accedió hace unos días a concederles una entrevista si se le mostraba material indecente que no había sido retirado, pero posteriormente declinó y en su lugar la cadena fue denunciada al Ceop, parte de la Agencia Nacional del Crimen.



Con posterioridad a los hechos, Facebook ha emitido un comunicado en el que dice que ha "revisado cuidadosamente el material referido" y ha "retirado todos los elementos que eran ilegales o contra los estándares" del portal.



"Este contenido ya no está en nuestra plataforma. Nos tomamos el asunto muy seriamente y seguimos mejorando nuestros mecanismos de denuncia y las medidas de eliminación", añade la nota.