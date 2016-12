"Bailando 2015" fue uno de los 10 temas más editados de 2016 en Wikipedia

"Bailando por un Sueño 2015", el nombre del popular segmento del programa de TV ShowMatch, fue uno de los diez artículos que más veces fue editado en Wikipedia a nivel mundial a lo largo de 2016, y se metió así en un ranking dominado por varios de los principales acontecimientos del año, como las elecciones en los Estados Unidos y las muertes de Fidel Castro, Muhamed Ali y David Bowie, entre otras personas detacadas, informó hoy la enciclopedia online.



"Encontramos que el manejo de los 'wikipedistas' para compartir conocimiento libre trajo tópicos de fuera de este año de vuelta al primer plano", como "Bailando 2015, un show de baile argentino en el que los bailarines compiten en vivo en televisión", señaló hoy respecto de esta curiosidad la edición en inglés del blog de Wikimedia, la organización detrás de Wikipedia.



Así, al haber sido editado 5.342 veces, el segmento de Canal 13 se metió entre los temas más editados del año, encabezado por el artículo "Deaths in 2016" (Muertes en 2016).



Con 18.230 ediciones, "por lejos el más editado del año", el artículo consigna a muchos de las celebridades, políticos y artistas que fallecieron este año, como David Bowie, Prince, Fidel Castro, Muhammad Ali, la diputada británica Jo Cox y la cantante Christina Grimmie, quienes aparecieron además al tope de las listas de artículos más editados por mes, cada uno en el mes de su muerte.



"Como era de esperar", explicó la enciclopedia online, los temas políticos estuvieron dominados "por la votación sobre el 'Brexit', que parece probable que termine en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y la campaña presidencial de Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton. Cuatro de los cinco artículos más editados estuvieron relacionados con las elecciones estadounidenses".

Así, después de "Deaths in 2016", la lista sigue con "Donald Trump" (8.933 ediciones), "Lista de apoyos de la campaña presidencial de Hillary Clinton List ("Hillary Clinton presidential campaign endorsements, 6.527 ediciones); Elección presidencial en Estados Unidos, 2016 ("United States presidential election, 2016", 6.162); Elecciones primarias del Partido Republicano, 2016 ("Republican Party presidential primaries, 2016", 5.715; tiroteo en el club nocturno Orlando 2016 (2016 Orlando nightclub shooting, 5.540), y Bailando 2015, el único término en español.





Completan el top ten los Apoyos de la campaña presidencial de Donald Trump ("Donald Trump presidential campaign endorsements, 5.328); el 2016 en deportes ("2016 in sports, 5.277); y el 2016 en música surcoreana ("2016 in South Korean music, 5.074).



Entre otros temas que siguen, Wikipedia destacó los ataques terroristas en Bruselas, Niza, Munich, Estambul "y muchas otras locaciones", así como la violencia y la guerra en Siria, además de las referencias a los más de 11,5 millones de documentos revelados en la investigación conocida como "Panamá Papers" que "revelaron una corrupción en una escala inimaginable".