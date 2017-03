Apple bajó el precio de ciertos iPad

Apple anunció el martes que bajará el precio a dos modelos de iPad y lanzará celulares iPhone rojos pero la empresa no anunció ninguna novedad sobre sus tabletas de lujo iPad Pro.



Se especulaba que Apple podría anunciar un iPad Pro de 27 centímetros, pero esto no ocurrió. Tampoco se anunciaron nuevos modelos de diferentes tamaños de iPad de la línea Pro, dirigidos a empresarios y profesionales del ámbito creativo. Los nuevos aparatos son mayormente recreaciones de modelos existentes. Apple los anunció a través de un comunicado en vez de hacerlo en un evento montado, como generalmente lo hace al lanzar productos grandes.



El anuncio sobre los iPad ocurrió ahora que el mercado de tabletas sigue contrayéndose, tras años de crecimiento acelerado. De acuerdo con el IDC, el envío de tabletas bajó 20% a 53 millones de dólares en todo el mundo en los últimos tres meses del 2016, en comparación con el mismo período del 2015.



La nueva línea



El iPad Air 2 va a ser reemplazado por un nuevo modelo simplemente llamado iPad. Mantiene una pantalla de 25 centímetros, pero el monitor es más brillante y el procesador es más rápido. Su precio base es 329 dólares, que incluye un almacén de 32 gigabytes, que antes era 399 dólares. El iPad de tamaño normal ahora es más barato que el modelo más pequeño, el Mini.



Ahora el iPad Mini 4, de 20 centímetros viene con un almacén de 128 gigabytes a un precio base de 399 dólares, en vez del previo anterior de 499 dólares. Apple está eliminando el modelo de 32 gigabytes, que se solía vender a 399 dólares. Nada más está cambiando.



Apple también lanzará una línea de celulares rojos modelos iPhone 7 y iPhone 7 Plus. Los celulares rojos son una alianza con el programa (RED), que combate el sida en África. Por cada modelo vendido, Apple donará una cantidad no especificada a programas de HIV y sida. Y Apple está duplicando el almacén en su celular pequeño iPhone SE, manteniendo el precio base de 399 dólares.



El nuevo iPad Mini 4 ya está disponible, pero el iPad de tamaño normal sale a la venta la próxima semana, y comenzarán a tomar órdenes a partir del viernes. El nuevo iPhone SE sale el viernes, mientras que se prevé que los iPhone rojos salgan a fines de mes, y que se comience a tomar órdenes a partir del viernes.



El aparato no anunciado



El analista del IDC Jorge Vela tenía bastantes esperanzas de que se anunciara un iPad de 27 centímetros. Agregó que un modelo de este tamaño podría haber brindado más espacio al área de teclado, en comparación con el iPad Pro de 25 centímetros, y no habría sido tan grande como el modelo de 33 centímetros.