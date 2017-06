Al comprar Yahoo, Verizon busca competir con Google

Los accionistas de Yahoo aprobaron el jueves la venta de partes claves del negocio a Verizon por 4,500 millones de dólares. Se prevé que el trato cierre para el 13 de junio.



La combinación de AOL y Yahoo significará una reducción del 15% de la plantilla de 14.000 empleados, o unos 2.100 trabajadores, dijo una persona familiarizada con el asunto que no quiso ser identificada.



Verizon tiene una meta simple al comprar Yahoo: quiere competir con Google y Facebook en el gran y lucrativo campo de la publicidad digital. Pero Verizon tienen sus propios desafíos para hacer esto, dado que estará compitiendo en contra de un montón de otras empresas que también quieren su tajada.



Verizon quiere convertirse en una tercera opción fuerte para los anunciantes al agregar los sitios populares de Yahoo y miles de millones de usuarios de todo el mundo en su propio negocio de medios, que incluye AOL y el servicio de video go90, creado por Verizon. Puede poner anuncios en esos sitios, y también puede combinar estadísticas de visitantes a estos sitios con las tecnologías de anuncios y los equipos de ventas de AOL, y posiblemente también datos personales de usuarios de celulares Verizon como ubicación y otra información, a fin de enfocar mejor sus anuncios.



La empresa no contestó a mensajes que se le enviaron sobre cómo podría integrar estadísticas de clientes de celulares con anuncios de negocios.



Yahoo y AOL están en posición de funcionar mejor juntas que separadas, dijo el analista de Pivotal Research Group Brian Wieser.



Pero él está estableciendo un estándar bajo. Si bien Verizon habla de crecimiento debido al acuerdo, Wieser dijo que no tener un declive sería un éxito. De aquí a cinco años, si la empresa fusionada tiene el mismo tamaño que ahora, yo consideraría eso un éxito".