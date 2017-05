El ciberataque global desencadenado el viernes dejó hasta ahora más de 200.000 afectados en al menos 150 países y sus daños se pueden continuar extendiendo mañana, cuando empresas y organismos retomen su actividad, alertó este domingo la policía de la Unión Europea, Europol.



Expertos en seguridad informática advirtieron además de que nuevas versiones del virus informático que bloqueó decenas de miles de computadoras con el objetivo de obtener un rescate económico pueden comenzar a propagarse en los próximos días.



Europol cree que el ciberataque, de una escala que las fuerzas de seguridad europeas no habían visto hasta ahora, es obra de criminales, no de terroristas, y recomienda actualizar los sistemas informáticos para evitar ser víctima de nuevas infecciones.



El software malicioso, que exige un pago en la moneda digital Bitcoin para recuperar el acceso a los ordenadores, golpeó a centros de salud en el Reino Unido, grandes empresas en Francia y España, la red ferroviaria en Alemania, organismos públicos en Rusia y universidades en China, entre otros.



El director de la policía comunitaria, Rob Wainwright, advirtió de que el sector sanitario, cuyas redes trabajan con información sensible de los pacientes, es especialmente vulnerable a ataques de este tipo en muchos países, aunque recalcó que todas de las empresas e instituciones corren riesgos si no toman medidas de protección.



"Todos los sectores son vulnerables y deben tomarse absolutamente en serio la necesidad de funcionar con sistemas actualizados e instalar todos los parches disponibles", dijo en una entrevista con el canal ITV británico.



El responsable de Europol puso como ejemplo a la banca europea, que en su opinión supo levantar ciberdefensas adecuadas para hacer frente a ataques informáticos debido a que son el "objetivo número uno" del cibercrimen.



Un experto informático del Reino Unido de 22 años, que no ha revelado su identidad, ha sido identificado por los medios como uno de los responsables de que el ciberataque del viernes quedara inhibido varias horas después de comenzar a causar estragos.



Ese joven aseguró a la cadena BBC que nuevas versiones del "malware" cuya propagación él ayudó a desactivar comenzarán difundirse de forma inminente, "con bastante probabilidad el lunes".



"La primera versión de 'WannaCrypt' (el virus responsable del ciberataque) se pudo detener, pero la versión 2.0 probablemente corregirá ese fallo", afirmó en Twitter el experto, conocido como "MalwareTech".



El Instituto Nacional de Ciberseguridad español (Incibe) explicó que se han detectado hasta el momento dos versiones del software (WannaCrypt.A y WannaCrypt.B), la primera de las cuales se conecta a una web codificada internamente y, si esa conexión tiene éxito, no cifra ningún documento.



Ese fue precisamente el mecanismo que "MalwareTech" y personal de la empresa de seguridad Proofpoint utilizaron para inhabilitar al virus.