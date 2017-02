Star Wars tendrá su parodia de la mano de los creadores de Scary Movie

Según anuncia Hollywood Reporter además de Star Wars: The Last Jedi, el Episodio IX y las películas de Han Solo y Boba Fett otra película de 'Star Wars' está en camino. Jason Friedberg y Aaron Seltzer escribirán y dirigirán 'Star Worlds Episode XXXIVE = MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue.'. Esta pareja de cineastas es especialmente conocida por crear la franquicia de películas parodias entre las que se incluyen la saga 'Scary Movie', 'Date Movie', 'Epic Movie' y demás. Después del terror o las comedias románticas, la saga intergaláctica ha sido la última en ponerse en su punto de mira. Ambos dirigirán y escribirán la película que tiene previsto empezar su rodaje en otoño de 2017.

La película será producida por Paul Hanson y Todd Garner de Covert Media y Broken Road Productions, que deben tener grandes esperanza en ellos: "Jason y Aaron son un dúo poderoso que han demostrado una y otra vez que son plenamente conscientes de lo que el público ama", dijo Hanson."Nos encanta la idea de abordar la franquicia más popular del mundo, y con su intrépida manera de aproximarse a la cultura popular esta pareja nos llevará a galaxias muy, muy lejanas".

Fuente: ECartelera