Una maratón de sabores asiáticos

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza comenzó el año con su clásico ciclo Maratón a la carta, uno de los encuentros más concurridos y esperados por aquellos que disfrutan de la cocina.



Esta vez el recorrido ofreció un paseo por los restoranes de la Ciudad con una oferta gastronómica muy variada y especial para deleitar el paladar con diversos platos asiáticos.



El recorrido estuvo animado por profesores de educación física, pertenecientes a la dirección de Deportes de la comuna. También participaron músicos con instrumentos típicos y sus voces entonando mantras de la India mientras que bailarines demostraban su talento a través de las danzas árabes.



Para finalizar esta X edición se sortearon cenas gratis y descuentos en los comercios adheridos.



Estaciones culinarias

Govinda fue primer restorán que sedujo a los invitados con el Thali de 6 pasos -compuesto por puri (pan de la India) con chatni (salsa picante y dulce), una bombita de papa rellena con queso y una torreja de zapallo calabaza con queso parmesano y seitán (carne vegetal con salsa de soja). Luego el restorán japonés Itamae Sushi los recibió con una variada selección de rolls de sushi. La cita continuó en Cocina Poblana, donde hubo una exquisita picada árabe. Posteriormente, la travesía siguió en Itaka con una degustación del Wok Thai y pinchos de langostinos con salsa teriyaki. Finalmente en Amarna sellaron el paseo de sabore con una especial selección de postres y una extensa variedad de cafés.



En primera persona

"Es la segunda vez que participo, anteriormente había venido al de pastas. Me parece una propuesta interesante y divertida, es una manera de conocer la gran variedad de restoranes que tenemos en la Ciudad, y de probar distintas comidas junto a otra gente", destacó Cristina Larreta (62).



"Me encantó la propuesta. Es la primera vez que puedo sumarme. Me parece fantástico que la Muni organice eventos de este tipo para los vecinos. He ido también a Astroturismo y a una bicicleteada y también estuvieron geniales", expresó Yael Romero Day (34).



Fotos: Gentileza Prensa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.