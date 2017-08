Novedades en Goldstein: Â¡llegaron los nuevos modelos de Audi!

Con un after office, cóctel, los mejores sonidos de la banda revelación del under nacional The Reverend Sons Of, Goldstein presentó los nuevos desafíos de Audi. Se trata de las elegantes unidades Audi Q5, el A5 (Coupé y Sportback) y el nuevo integrante de la familia Q, el Audi Q2.

En un agradable momento, los aficionados a la marca de los aros compartieron una experiencia única al estilo Audi. Un show en vivo de la banda revelación del under nacional The Reverend Sons Of, el trío originario de Córdoba que fusiona géneros negros, como el funk y el soul, con música electrónica ejecutada en vivo amenizaron el encuentro. La banda mixturó lo mejor de varios estilos, en una propuesta que reúne lo más destacado de la música digital y analógica.



Revolución en el mercado



Audi Q2. Es la SUV que se ha incorporado a la gama Q. Con su formato #Untaggable este SUV se destaca principalmente por sus medidas compactas. Mide 4,19 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,51 m alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. Es 19 centímetros más corto, 4 centímetros más angosto y 8 centímetros más bajo que el Q3. La distancia entre ejes de uno y otro, sin embargo, es idéntica (2,60 metros).

Audi Q5. Posee una motorización que cuenta con un motor 2.0 turboalimentado de 252 CV y tracción quattro, como equipamiento destacado de serie. Asimismo, dispone de Audi virtual cockpit, navegación MMI plus, faros delanteros y traseros 100% led, Audi smartphone interface con bluetooth, retrovisores exteriores con memoria, abatibles y térmicos. Tren de rodaje con regulación de amortiguadores y Audi drive select, asientos delanteros deportivos y eléctricos con memoria para el conductor.



Audi A5. Cuenta con caja automática S-tronic. En la versión de 252cv, el equipamiento destacado de serie es el mismo que en la Q5, cuenta con Audi virtual cockpit, navegación MMI plus, faros delanteros y traseros 100% led, Audi smartphone interface con bluetooth, retrovisores exteriores con memoria, abatibles y térmicos. Tren de rodaje con regulación de amortiguadores y Audi drive select, asientos delanteros deportivos y eléctricos con memoria para el conductor.

Audi S5. Presenta un motor V6 3.0 TFSI de 354CV con caja automática Tiptronic de ocho marchas. Como equipamiento destacado cuenta con Audi virtual cockpit, navegación MMI plus, faros delanteros y traseros 100% led, Audi smartphone interface con bluetooth, retrovisores exteriores con memoria, abatibles y térmicos. Tren de rodaje con regulación de amortiguadores y Audi drive select, asientos delanteros deportivos y eléctricos con memoria para el conductor, Bang & Olufsen Sound System. Las llantas diseño Cavo de cinco radios con neumáticos 255/35 R19.







Fotos: Nicolás Galuya