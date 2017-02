La escultura de la guitarra, un éxito. Este nuevo hito en la infraestructura del ingreso al Anfiteatro acogió todos los flashes de la gente que ingresaba al predio y se paraba delante para tomarse una fotografía, como recuerdo.





El anfiteatro Ciudad de Tunuyán volvió a brillar con la 35º edición del Festival de la Tonada. El cantante Abel Pintos fue la estrella de la noche inaugural.El tradicional festejo reúne durante cuatro noches a figuras nacionales y locales, además ofrece una gran variedad de servicios gastronómicos para deleitar el paladar de los invitados.Familias completas, grupos de amigos, autoridades provinciales y reinas fueron de la partida del primer capítulo del festival.Las entradas generales para esta noche y mañana tienen un costo de 80 pesos. Mientras que la noche del domingo, la entrada es libre y gratuita.Ante las amenazas hasta de una suspensión de la primera noche de Tonada por la lluvia que se precipitó durante el día y ante el pronóstico que no era muy desalentador, las casi 40 mil personas que estuvieron el jueves fueron preparados. Lo que quedó demostrado cuando a la medianoche se desató una fina lluvia, y la gente no se movió del lugar pero si sacó sus paraguas para protegerse.En la primera noche se homenajeó con un video al recientemente fallecido Jorge "Pichiría" Silvano, ex intendente que creó el Anfiteatro y llevó al Festival al centro tunuyanino. Al término de la proyección todo el público se paró, aplaudió y muchos mostraron lágrimas de emoción.. Músicos en vivo cantaron el Himno Nacional Argentino que se fusionó con un malambo interpretado por bailarines folclóricos, mientras otros desfilaban con banderas celestes y blancas por el escenario. Puso la piel de gallina.: Los Ariscos, Cantando, Yoana Quinteros, Achieros, El Chango Acuña, Montuelle Dúo, Lisandro Bertin, Juana Vera, Los Sonidos del Quetec, Los Chimeno, Ivan Coniglio, Bomba Contrera y Jorge Rojas.: Sarruf Jona, Juan Carlos Ramírez, Pelusa Arrué, Ecos del Valle, Los Navarro, Los Trovadores de Cuyo, Chimica González, Jorge Pocho Sosa, Viviana Montoya, Murga La Buena Moza, Trinares del Piuquén, Nacho Silva, Cacho Garay , Agitando Pañuelos (la agrupación de Patricia Sosa, Carlos Baglietto y Lito Vitale).: Previa Vendimia, Gabriel Bermúdez, José Delgado, La Doble V, Vendimia...Unión de los tiempos, y Luciano Pereyra