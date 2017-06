La pastelería esta vez fue la estrella de "Maratón a la Carta"

Luego llegó el turno de Vía Civit (Emilio Civit 277) allí se realizó una degustación de cheesecake de frutos rojos, tarta mousse de chocolate y avellana, alfajorcitos de maicena, pastelitos de membrillo y, por último, tarteleta de frutilla y crema pastelera, mientras que para tomar sirvieron café y chocolate.

La próxima estación fue en Nüss (Agustín Álvarez 299) donde probaron un shot de torta Nüss, un mini sándwich de jamón crudo con pan de salvado, pasas y almendras y una especie de galleta llamada Florentino con crocante de nueces, almendras, cascaritas de naranja y baño de chocolate.

Más tarde, los comensales llegaron a la pastelería francesa Brillat Savarin (Juan B. Justo 135) que cuenta con un laboratorio de sabores, integrado por un equipo de calificados pasteleros mendocinos. En esta ocasión se degustó una de las especialidades de la casa, el macarón de frutos rojos, además del eclair de limón, domo de maracuyá y un alfajor de chocolate.

Para concluir, el último sitio que visitaron fue La Brioche (Juan B. Justo 190), una panadería que ofrece una amplia gama de confitería y masas finas y se caracteriza por su especialidad de brioche rellena, en este caso degustaron de verdura, de jamón y queso y un tostón de jamón crudo.

Como es habitual se sortearon desayunos, meriendas gratis y también descuentos válidos para estas confiterías. Además todo el recorrido estuvo acompañado por el talento de Ccesco, quien con su violín eléctrico interpretó canciones populares e hizo bailar a los presentes.

El circuito estuvo animado por profesores de educación física, integrantes de la Dirección de deportes de la comuna, mientras que preventores e inspectores de tránsito garantizaron la seguridad y mantuvieron el orden vehicular.

Mariana Juri, secretaria de secretaria de Cultura, Turismo y Desarrollo económico, expresó: "En nombre del Intendente, les damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañen en esta nueva edición de Maratón a la Carta. El principal objetivo de este encuentro es que disfruten de la Ciudad, sus calles, sus arboledas, sus paseos y la actividad cultural, pero sobre todo queremos mostrarles la calidad y diversidad gastronómica, que no la tienen sólo en esta ocasión, sino todos los días en la Ciudad de Mendoza".

"Les pedimos que nos cuenten y voten el menú que desean comer en las ediciones que vienen", concluyó Juri.

La voz de los participantes:

Algunos quisieron dar su testimonio, como es el caso de Gastón Abrahamsohn, de 23 años, quien ha asistido a cinco maratones y dijo: "Es una propuesta muy buena porque te permite conocer lugares de la Ciudad que de otra forma no visitarías y podés probar muchos platos distintos y abundantes. Además no es una opción cara, el ambiente es muy cálido y está bien organizado. Siempre te dan ganas de volver y seguir participando".

Andrés Escudero manifestó: "Es la primera vez que vengo. Me enteré por el facebook de Ciudad Universitaria. Compartí y gané la entrada, así que vine con una amiga. Me parece genial la propuesta, no sabía de qué se trataba, me encantó". Mientras que Arturo Quiroga, de 51 años, contó que en la edición anterior de Maratón votó para que la siguiente fuera de pastelería y explicó: "Es una propuesta que combina aspectos muy importantes, como la cultura, la gastronomía, el turismo y también la actividad física al caminar. Es muy interesante y divertido".