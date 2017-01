Función privada de Club UNO en Cinemacenter

Howard Inlet (Will Smith) es un brillante y exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York. Su vida cambia drásticamente cuando una tragedia personal le golpea con fuerza, haciendo que se suma en una profunda espiral de depresión.

Aunque sus compañeros más cercanos harán lo posible para lograr que se anime y salga de su letargo, no será tarea fácil.

Por ello pondrán en marcha un plan poco convencional, que obligará a Howard a afrontar su sufrimiento de una manera sorprendente y profundamente humana. Pero este plan también traerá consigo resultados imprevistos.

David Frankel, dirige este drama con guión de Allan Loeb y protagonizada por Will Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Edward Norton y Helen Mirren entre otros.