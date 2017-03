El stand de la Ciudad se distinguió en la Fiesta de los Distritos Culturales

En el Parque Cívico se realizó con gran éxito la Fiesta Federal de los Distritos Culturales con una variada agenda cultural y turística.





El puesto que dispuso la Municipalidad de Mendoza ofreció productos artesanales elaborados por los alumnos de los talleres sociales que dicta el municipio; la sala de aromas; degustaciones, folletería y demás atracciones que provocaron una larga fila de mendocinos y visitantes para poder vivir las distintas costumbres ciudadanas.





Hubo espectáculos en vivo, comidas típicas y actividades que ofrecieron el resto de los distintos departamentos de la provincia.









Mariana Juri, directora de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza , dijo: "Estamos reluciendo en muchos rincones de la Capital. Turistas y mendocinos están recorriendo el predio de la Casa de Gobierno donde tenemos un stand muy lindo que le muestra a la gente lo que se puede vivir en nuestra Terraza Jardín Mirador. Por eso lo denominamos "Experiencia Terraza". Como puede verse aquí se puede revivir la sala de aromas, degustaciones, juegos, entre otras cosas".

Con la presencia de la Reina de la Capital 2017, la Orquesta Municipal y el Ballet Chacaymanta, la Fiesta de los Distritos Culturales tuvo su toque artístico de la mano de Iván Martínez, coordinador de los ballets municipales que se manifestó feliz porque el escenario mayor brilló con la música y el baile de los artistas de la Ciudad.





Los turistas también se expresaron y contaron su experiencia en su paso por la Capital Internacional del Vino. Maribel Gil (Colombia): "Llegué el 10 de febrero, son mis vacaciones pero quisiera quedarme un buen tiempo. La ciudad es muy tranquila, veo mucha naturaleza y lo que más me impactó fueron los árboles. De esta fiesta nos enteramos por folletos y está genial."



Por su parte, Arthur Souza (Brasil) contó: "Me gusta mucho Mendoza. Yo pensaba que era frío, pero no, es muy calurosa. Lo fantástico son los árboles donde uno encuentra la sombra. Me llevo el recuerdo de los grandes vinos".



Fotos/ gentileza Muni de Capital.