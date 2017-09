Casa España: una propuesta de moda exclusiva y personal

La casona ubicada frente a plaza España, de Ciudad, marca tendencia en la moda masculina. Con 13 años en el exigente mercado, el local se ha destacado por la presencia de marcas que desafían el diseño desde tradicionales outifits, hasta estilos más atrevidos, sin abandonar lo que busca el cliente: respetar su propia personalidad.



"Desde que abrí Casa España, el desafío fue siempre vestir con la tendencia de moda al hombre mendocino, pero respetando el estilo de cada cliente que se acostumbró también a nuestro servicio de asesoramiento en imagen. Me tomo personalmente la tarea de recibir a cada cliente y armar su outfit, esto gusta mucho, porque quizás entrás pensando en solo una linda camisa y pantalón y te llevás una camisa que refleja tu personalidad, un pantalón que respeta tu estilo y tu cuerpo pero que además es moda. Quiero que el hombre que eligió Casa España, regrese porque encontró prendas de calidad a las que dará uso, prendas que marcan referencia en la moda y prendas únicas en sus diseños", comentó Cristian Socias, propietario del local.



La propuesta de la nueva temporada incluye delicadas y exquisitas líneas de sastrería masculina para adultos y niños, donde la forrería, la fantasía y calidad de sus telas, más los accesorios (desde medias a tiradores y moños), complementan una línea exclusiva de buen vestir.



Se imponen los tonos pasteles y una reminiscencia de los años '80, con combinaciones pop en los diseños, algo de rayas y ropa un poco más suelta, abandonando un poco gradualmente el estilo slim fit. También el azul, verde militar, gris y rojo con negro, serán una alternativa correcta en la moda masculina.



Se destacan en sastrería marcas como "Caleghari", con una exquisita forrería en sus sacos y telas que unen diseño y calidad. Es la marca elegida por periodistas como Ángel de Brito, Antonio Laje o Nicolás Magaldi. En Casa España también encontrarán a "Phill Green", con una moldería propia y original, con texturas únicas y atractivas en sus sacos y especialmente camisas trabajadas con bordados y diseños propios. También las marcas "¡Je Declare!" inspirada en un hombre que quiere diferenciarse y lo hace desde la moda, finalmente "Made in England", un ícono del buen vestir por su buen gusto que es resumen perfecto para definir sus prendas.



Las marcas urbanas como "Palabra Santa", "Plegaria", "Sibari" y "Toreau", son un desfile de prendas, donde predominan originales dibujos, jeans que son moda, estampados de autor y chaquetas de diseño. También marcas como "Soulfly" con prendas más deportivas que no abandonan un sello personal.



La colección de calzados con marcas como "Señor Gatica" y "Paso de Hombre" son el complemento ideal para un look personal.



"Ser referentes de la moda en Mendoza es el resultado del trabajo respetuoso que hicimos para combinar tendencia y personalidad en el vestir masculino. Observamos, investigamos, elegimos marcas con buen gusto y diseño, combiandas para crear prendas donde la materia prima y la marca de autor, se unen para ser únicas. Tan únicas como el hombre que las vestirá", finalizó Cristian Socias.