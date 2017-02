Desde hace un par de años Reñaca se impone con los after playeros: música a cielo abierto, cervezas o algunos tragos, y terrazas con vista al mar convierten el atardecer en un combo perfecto para los veinteañeros argentinos.



El éxito del verano chileno llegó de la mano de tres bares: Stingray, Sunset y Summer Beach, claramente los espacios más concurridos por los mendocinos. Desde allí suena sin parar la cumbia pop y la electrónica a partir de las 19 hasta las 23.



Los motores comienzan a encenderse cuando un grupo de promotores calientan la arena del Cuarto Sector repartiendo precintos a las chicas para que entren gratis a la movida del after. La platea masculina está obligada a pagar una entrada por el valor de la consumición.



Para no perder horas de sol, la consigna es cruzar la avenida y adentrarse en los bares con ropa de playa. Lejos del make up y la superproducción, ellas eligen short desflecados, tops y plataformas. Ellos, en cambio prefieren un look relajado con remera, musculosas, mallas arriba de la rodilla, gorras y anteojos de sol.



