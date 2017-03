Silvina Escudero: "Estuve dos años y medio sin estar con nadie"

Son distintas, pero no son el agua y el aceite. Porque, en la vida como en el trabajo, Vanina y Silvina Escudero se llevan más que bien. Las hermanas no solo comparten el amor por su familia y por el baile, sino que también se complementan a la perfección a la hora de trabajar y, además de su día a día en la academia de baile, tendrán juntas un programa de radio.





Sin embargo, en su visita a Cortá por Lozano, la rubia y la morocha se sentaron en el diván de Vero Lozano y no sólo hablaron del plano laboral. También sacaron a relucir situación muy íntimas.





Una de las confesiones más picantes vino de la mano de Silvina, quien, solterita y sin apuro, contó que en una etapa de su vida estuvo muchos meses sin mantener relaciones sexuales. "Estuve dos años sin estar con nadie. Nada", sostuvo la invitada. Y la conductora repreguntó: "¿Ahí era una cosa de todo autoservicio?". Y Silvina, aclaró: "Mi autoservicio es el trabajo. No tengo tiempo. No tengo ganas. Si no me enamoro no me dan ganas. ¿Es mucho? Cuando no estoy de novia... me tiene que entrar el amor. Nunca me pasó eso de estar una noche con alguien", finalizó Escudero, con el corazón libre para un nuevo amor.