"Seguiré dirigiendo hasta el final de mis días"

Pero eso ya forma parte del pasado, y la quinta "Indiana Jones" es sólo uno de los muchos proyectos que se cuecen en la mente de Spielberg. A finales del año que viene llegará a la gran pantalla el drama basado en hechos reales "The Kidnapping of Edgardo Mortara", que gira en torno al secuestro de un adolescente judío en Bolonia formado como sacerdote en el seno de la Iglesia Católica. Y en 2018 lanzará el thriller de ciencia ficción "Ready Player One", sobre un mundo online virtual en 2044.

"Tiburón", "E.T.", "La guerra de los mundos" o "Lincoln" son sólo algunos ejemplos que ponen de manifiesto la productividad, versatilidad y calidad de Spielberg. Y eso que su familia le pone freno. "Mi mayor limitación es la familia. Para mí tiene la máxima prioridad. Cuando mi familia me necesita les dedico todo el tiempo que quieran. Ahí las películas deben esperar", dijo hace cinco años, con motivo del estreno de "Las aventuras de Tintín" en París.

Así las cosas, a partir de ahora su productividad podría incluso aumentar, porque su hija menor, de 20 años, acaba de independizarse. Desde hace tiempo, Spielberg está casado en segundas nupcias con Kate Capshaw, quien en 1984 coprotagonizó junto a Ford "Indiana Jones y el templo de la perdición".

La pasión de Spielberg por el cine se desató pronto. "Comencé a rodar cuando tenía 12 años, entonces en ocho milímetros. No tenía ni idea de cómo podría ser mi vida sin el cine", contó en 2011. Nacido en Ohio en el seno de una familia judía, el rechazo de dos escuelas de cine en California no frenó las ambiciones hollywoodenses del joven Spielberg.

Tras dar sus primeros pasos como asistente en series de televisión, en 1974 filmó su primer largometraje, "Loca evasión", una roadmovie con Goldie Hawn. Tenía apenas 28 años cuando puso la piel de gallina a Hollywood con "Tiburón", con la que inauguró la era de los "blockbuster". Su éxito siguió con "Encuentros cercanos del tercer tipo" y la saga "Indiana Jones", hasta que en 1982 "E.T." se convirtió en la película más taquillera de la historia, superada más tarde por "Jurassic Park", también de Spielberg, y luego "Titanic".

Spielberg hizo que las salas de cine recaudaran miles de millones, pero su etiqueta de "eterno niño" de Hollywood hizo que no lo tomaran en serio. Hasta que en 1985 llegó el drama "El color púrpura", sobre el destino de una mujer negra en los estados sureños del país, que le valió 11 nominaciones al Oscar. No obstante, el gran cambio se produjo con "La lista de Schindler".

"Ya no soy la persona que era antes de ir a Polonia", dijo Spielberg cuando en 1994 recibió primero el Globo de Oro y después dos Oscar como mejor director y mejor película. "Este filme me cambió la vida", afirmó. Rodó durante meses ante las puertas del campo de concentración de Auschwitz y se documentó sobre sus propios antepasados que fueron asesinados durante el Holocausto.

Aquel año creó la fundación Shoah para documentar el Holocausto con entrevistas de prensa. Su gigantesco archivo está a disposición de colegios y otras instituciones de todo el mundo. En aquel entonces, se preguntó si "La lista de Schildler" sería su última película, confesó en junio a "The Hollywood Reporter". Y es que el trauma de contar aquellas historias lo marcó profundamente.

Cuatro años después, Spielberg volvía a las carteleras con la secuela de "Jurassic Park", "El mundo perdido". Como productor, Spielberg participará en la próxima entrega de la saga prevista para 2018 y que dirigirá el español J.A. Bayona. Cofundador de los estudios DreamWorks, Spielberg también ha rodado numerosas series y miniseries para la pequeña pantalla, entre otras "Band of Brothers" y "The Pacific".

Su segundo Oscar como mejor director lo recibió en 1999 por "Rescatando al soldado Ryan". Los temas históricos abundan en su filmografía, como "Munich", sobre los atentados en los Juegos Olímpicos de esa ciudad; la revuelta de esclavos en "Amistad", "Lincoln" o "Puente de espías". Pero ahora está "súper entusiasmado" con "Indiana Jones 5", aseguró. Lo único que adelantó es que "al final" no matará a Harrison Ford.





