Sebastián Presta: "Este personaje tiene mucho que ver conmigo"

"Entre ella y yo", la obra escrita por Pablo Mir será parte de la nueva cartelera del Teatro Ludé. Con la dirección de Claudio Ferrari, y protagonizada por Sebastián Presta y Soledad García se estrenó en la noche del viernes en el teatro Ludé.

"Venimos con Sole haciendo Préstico hace mucho tiempo. El año pasado hicimos Bruto que tenía que ver con sketches. Así que este nuevo proyecto es una obra de teatro, de alguna manera es un desafío porque yo en la obra del año pasado hacía más de mí, o personajes bien característicos de Préstico Lo que tiene Entre ella y yo, es una pareja que hace un año que están juntos y se tienen que hacer un test de embarazo. Lo que muestra esta obra es como lo vive un hombre y cómo lo vive una mujer. Son 5 minutos que tenemos que esperar para ver el resultado y yo los considero los 5 minutos más largos de mi vida. Ahí nos vamos a enterar si es positivo o negativo", señaló Sebastián, quien el año pasado ganó el Martín Fierro en labor humorística por Duro de domar.

"Hace tres meses que nos venimos preparando. Me llego esta obra de Pablo Mir que tenía que ver con la paternidad y me pareció que era una comedia muy linda y emotiva. Creo que la gente se va a divertir y emocionar. Y creo que aquel que tiene un hijo se va a sentir identificado y aquel que no tiene un hijo la va a pasar bien igual. Estuve muy atento a mis amigos con hijos para armar este personaje que tiene mucho que ver conmigo, con Seba Presta, aunque no soy padre. Estoy contento de estar en el teatro Ludé, es un teatro precioso, antes era el ex teatro Santa María. Lo han remodelado y quedó muy lindo. Así que el que venga a ver el espectáculo va a estar en un muy lindo teatro; y la comedia está muy bien. Es muy linda. Por supuesto que a medida que la vayamos haciendo y después del estreno, que estoy bastante nervioso, va a ir saliendo cada vez mejor", destacó.

"Entre ella y yo" es una comedia sobre una pareja que se enfrenta por primera vez con la posibilidad de ser padres. Valeria y Diego se tienen que hacer un test de embarazo por un atraso no esperado. Y mientras aguardan ansiosos el resultado, se pondrán de manifiesto todos sus miedos, dudas, prejuicios, recuerdos y miles de sensaciones más que vivirán durante los 5 minutos más largos de sus vidas.

¿Están preparados para ser padres?, ¿Cómo afectará a la pareja la llegada de un hijo?, ¿Repetirán la historia de sus viejos?, ¿Positivo o Negativo? Con mucho humor y también con emoción, Valeria y Diego irán encontrando algunas respuestas.