Se casó en secreto

La cantante británica Adele finalmente confirmó que ya está casada con su pareja de años, Simon Konecki.

La cantautora de 28 años hizo el anuncio en el escenario durante su concierto en Brisbane, Australia.





Reveló la noticia mientras hablaba con la multitud acerca de su canción Someone Like You.





"Estaba tratando de recordar cómo me sentí al principio de la relación que inspiró ese disco", dijo Adele.





Adele 'I'm married now, I've found my next person'



"Porque así se siente una ruptura, tan amargo, horrible y desordenado. La sensación cuando te enamoras por primera vez, es la mejor sensación en la tierra, y soy adicto a esa sensación. Pero obviamente, no puedo seguir con esos sentimientos porque estoy casada ahora".





Adele y Konecki, de 42 años, han estado juntos desde 2011 y tienen un hijo de cuatro años, pero se habían negado a confirmar si estában casados ​​o no.





La pregunta sobre el matrimonio surgió durante los pasados premios Grammy cuando Adele agradeció a su "esposo" en la ceremonia.





Konecki también fue visto llevando un anillo de oro en su dedo anular en los recientes Brit Awards.