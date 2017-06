Juan Manuel Ducler aseguró que su padre tenía "todos los papeles" sobre "el manejo" de fondos de Santa Cruz"

Juan Manuel Ducler, hijo del financista Aldo Ducler, fallecido el jueves último, aseguró que su padre "tenía todos los papeles" sobre "el manejo de los fondos de Santa Cruz" durante el kirchnerismo, por lo que se

había presentado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para ofrecer esa información a cambio de protección.



"Papá tenía todos los papeles. Papá, tenía todo. Todo", sostuvo en una entrevista que publica hoy La Nación.



Aldo Ducler "sabía sobre el manejo de los fondos de Santa Cruz y su vínculo con el Banco de Santa Cruz, la adquisición de YPF y el acceso a la presidencia de Néstor Kirchner, en 2003"



Juan Manuel Ducler señaló que había "un vínculo directo entre estos tres puntos con los fondos de Santa Cruz" y que "los Kirchner eran los jefes de una banda".



Aldo Ducler, el financista que manejó fondos de Santa Cruz, murió de un infarto el jueves último, dos días después de haberse presentado ante la UIF para ofrecer información sobre manejos de los jefes del kirchnerismo, a cambio de protección.



Su hijo contó que la decisión de su padre de presentarse ante la UIF fue porque tenían "información bastante sensible" y "a raíz de las amenazas" que había recibido la familia del financista.



Juan Manuel Ducler dijo que no recibieron respuestas al escrito que dejaron en mesa de entrada de la UIF, y echó un manto de sospechas sobre la muerte de su padre, que sufrió un infarto mientras caminaba por la calle Corrientes, entre San Martín y Reconquista, y fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Cosme Argerich, donde fue declarado fallecido.



El hijo del financista pidió las filmaciones que den cuenta de cómo ocurrió la muerte de su padre y reconoció que tenía "miedo" por su familia.



Además reclamó que se "instrumente de forma urgente la ley del informante", por considerar que esa figura legal permitiría en muchos casos conocer la verdad.



"En la Argentina no puede pasar nunca más lo que le pasó a papá. No puede haber un Ducler nunca más. La Argentina necesita la verdad", subrayó el hijo del financista.