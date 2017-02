El mendocino que se accidentó en Brasil tiene muerte cerebral

Nicolás Quintero, el joven sanrafaelino internado en un hospital de Brasil por una caída en un edificio el 29 de diciembre pasado en Florianópolis, donde estaba de vacaciones, tiene muerte cerebral y lo van a desconectar en 12 horas.



Lo confirmó la doctora Andrea Castro, hermana de Nico, que había viajado a Brasil para acompañarlo, asistirlo y traerlo de vuelta.



También informó que tras ese procedimiento deberán esperar 24 horas más para que le realicen la autopsia y después le entregarán el cuerpo.



Una vez logrado esto, lo traerán a San Rafael para la correspondiente despedida de familiares y amigos y darle sepultura.



Quintero había ingresado en coma al hospital Celso Ramos, donde luego de varios días fue sometido a una operación que duró alrededor de nueve horas y media. Dos días después fue trasladado al hospital Universitario de Santa Catarina.



Después de eso sufrió una especie de abandono, según denunciaron desde su familia. Estela, otra de sus hermanas, había contado a UNO San Rafael a inicios de este mes que "tras 20 días en terapia intensiva Nico despertó. Al verlo mi mamá se dio cuenta que tenía una escara tremenda (en toda la cola y es tan profunda que casi se le ve el hueso). No sabemos por qué siendo el cuadro de él tan delicado los médicos decidieron sacarle el suero y la sonda que era su único medio de alimentación. A raíz de eso se deshidrató, comenzó a tener infecciones y una severa falla renal (que necesitó diálisis) y pulmonar".



Ante ello viajó Ana, a quien le dijeron que al joven no podían pasarlo a terapia intensiva porque no tenían camas disponibles.



Se inició una campaña para conseguir el traslado en avión sanitario, que tiene un costo de 13.500 dólares, por lo cual recientemente el Concejo Deliberante aprobó un subsidio de 120 mil pesos para ayudar en ello.