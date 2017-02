Realizaron un emotivo acto a 3 años de la tragedia en la ruta 7

Se cumplieron tres años de la terrible tragedia en la ruta 7 en la que murieron 16 personas luego de que un camión que iba en contramano chocara de frente con un micro de larga distancia a la altura de San Martín.

Fue uno de los peores accidentes en rutas de la historia de Mendoza.

Por eso, este martes familiares recordaron a las víctimas en un acto a la misma hora y en el mismo lugar en que ocurrió el accidente.

Cronología de lo que pasó el 7 de febrero de 2014

►14.45. Sergio González (50) llega a la terminal para sacarle fotocopias a su registro de conducir y a la tarjeta verde de su auto. Un oficial le pidió eso en la Comisaría 25. “Le dije que había tenido un incidente con un camionero, que era brasileño y que aparentemente estaba borracho. Me dijo que si quería hacer una denuncia tenía que sacarle fotocopia a mi licencia de conducir y a la tarjeta verde de mi auto. Les contesté que lo único que yo quería era advertir sobre esto, porque el daño que le hizo a mi auto fue menor, un raspón insignificante. Que sólo quería evitar que pasara algo peor. Pero el oficial me dijo que igualmente necesitaba las fotocopias”, explicó González más tarde. Cuando el hombre regresó a la comisaría, “me atiende el mismo oficial, que me dice: le quería pedir que volviera dentro de un par de horitas, porque ahora tenemos mucho trabajo”. Sergio se va a su casa ofuscado, sin realizar el trámite.





A esa misma hora al menos seis personas llamaron al 911 para contar que habían visto al mismo camión realizando diferentes infracciones o maniobras peligrosas en el Gran Mendoza . En todas las alertas se identificó al mismo camión de color rojo, de la empresa brasileña de transportes de carga ACM y con chapa patente AKD 7999.





A esa hora el micro de la empresa Mercobus salía de la terminal de San Luis, donde había hecho escala, y viajaba hacia Mendoza.





►17.10. El ómnibus ingresa a la ciudad de San Martín. Es la última escala. Faltan 45 kilómetros para llegar. Bajan pasajeros y sube algún otro. Mónica Barzzota está entre las que descienden, pese a que había sacado pasaje hasta la terminal de Capital. La mujer había recibido un rato antes la llamada de un amigo que le dijo que estaba en San Martín y le propuso que se bajara allí y que realizaran el último tramo del viaje en su auto. Mónica baja, pero no es borrada de la lista oficial de pasajeros.





El micro arranca para recorrer el último tramo con 27 pasajeros. José Nievas conduce. Jorge Leonetti lo acompaña. Son choferes veteranos a los que les falta poco para jubilarse. Llegan a la ruta y doblan hacia el oeste. Desde el kilómetro 1.009 se ve, hacia el norte, una fábrica de conservas. Hacia el sur, el autódromo Ciudad de San Martín. En el kilómetro 1010… ya no se ve nada. La encrucijada.





El martes 4 de febrero, en Realeza, Brasil, Genesio Mariano se subió al camión rojo con semirremolque de la empresa ACM para la que trabajaba desde hacía varios años. Su misión era la misma que ya le habían encomendado otras veces: llegar a una finca de Mendoza, recoger un cargamento de ajos de primera calidad y regresar. Como casi siempre, era parte de un convoy de tres camiones. Tenía 35 años y se había casado, pero su matrimonio había fracasado y concluido en separación pocos meses atrás. Lo apodaban Vermelho, vivía en Barracäo, de Río Grande do Sul y tenía tres hijos.





Santiago Ojeda, un mecánico mendocino, sostiene que en algún viaje anterior paró en su taller. Dice que en esos encuentros lo vio tomar en exceso y que a veces mezclaba alguna bebida alcohólica o café con algún psicotrópico para mantenerse despierto al manejar.





En cambio los otros dos choferes de la empresa ACM dicen que prácticamente no saben nada de él.





Genesio Mariano salió el martes 4 de Realeza y atravesó Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis, hasta llegar a Mendoza.





No se sabe cuánto tardó en recorrer esos más de 2.000 kilómetros. Lo cierto es que el viernes 7 estaba en una finca de Ugarteche, en Luján, cargando ajos.





Sus dos colegas y compañeros dicen que el camión de Mariano fue cargado por separado, que casi no lo vieron durante ese tiempo y que no salieron en el mismo momento de Ugarteche. Vecinos de la zona cuentan que vieron que los tres camiones partieron juntos y que el que manejaba Mariano iba en medio de los otros dos. De lo que no quedan dudas es de que cerca de las 14.40 Sergio González estaba con el camión en inmediaciones del cruce entre los accesos Sur y Este a la ciudad de Mendoza, a 40 kilómetros de Ugarteche.





Los dos camioneros compañeros de Genesio Mariano cuentan que ellos se dedicaron a cumplir con el programa de viaje: salir de la finca de Ugarteche, tomar por el Acceso Sur hacia la ruta 7 y luego por ésta hacia el este.





Dicen que recorrieron los 40 kilómetros hacia Palmira e ingresaron al control de Aduana. Recién allí se dieron cuenta de que Mariano se estaba retrasando más de lo normal y supusieron que mientras esperaban que inspeccionaran sus camiones su compañero los alcanzaría.





►17.35. No se sabe qué hizo y dónde estuvieron Genesio Mariano y su camión entre las 15, cuando se lo vio en los alrededores de la ciudad, y las 17.35, cuando otra vez el 911 comenzó a recibir llamados advirtiendo de su existencia, esta vez en la ruta 7. “Hay una constancia en el expediente, una declaración verosímil de otro camionero, que dijo haberlo visto circulando a las 17.35 en dirección oeste a este por el carril correcto, pero por la banquina y a toda velocidad, entre No se sabe qué hizo y dónde estuvieron Genesio Mariano y su camión entre las 15, cuando se lo vio en los alrededores de la ciudad, y las 17.35, cuando otra vez el 911 comenzó a recibir llamados advirtiendo de su existencia, esta vez en la ruta 7. “Hay una constancia en el expediente, una declaración verosímil de otro camionero, que dijo haberlo visto circulando a las 17.35 en dirección oeste a este por el carril correcto, pero por la banquina y a toda velocidad, entre Rodeo del Medio y Beltrán”, contó Martín Scattareggi, fiscal de instrucción de San Martín.





A esa hora Emmanuel y Fabián Nieto viajaban en esa misma dirección en un Renault 12. En el kilómetro 1.022 “vimos una nube de tierra. Creo que fue ahí donde el camión se cruzó de carril”, dijo Emmanuel.





A partir de ahí el camión viajó a un promedio de 100 kilómetros por hora a contramano y por el carril rápido. Genesio Mariano no atendió las señales de luces y los bocinazos que le hacían los vehículos que se cruzaban con él o que viajaban en su misma dirección pero por la mano correcta. “Una Hilux se tiró hacia el zanjón y también lo pudo evitar el conductor de un 307. Todos le hacían señas… Cuando nosotros salimos de la ruta para ir hacia nuestro destino el camión ya iba a más de 100”, contó uno de los hermanos Nievas, que filmaron con su celular la secuencia.





Dos patrullas y una moto de la Comisaría 28, de Palmira, salieron hacia la ruta con la intención de interceptarlo. Pero ya no había tiempo.





►17.44. La pasajera Rocío García juega con su hijo Francisco. El ómnibus viaja por el carril lento y en un momento el chofer se pasa al rápido para superar a un camión tanque. “Recuerdo haber mirado por la ventanilla y ver la fábrica de conservas. Fue lo último que vi. Escuché el grito de una persona que dijo ¡guarda! e instantáneamente se sintió la explosión, el impacto. Cuando volví a abrir los ojos todo había cambiado”, dice.





El saldo fue tremendo: 16 muertos, 13 de los cuales quedaron carbonizados, y varios de esos cuerpos mutilados. Hubo 14 heridos.