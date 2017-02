Romina Méndez Páttaro es la reina de la Vendimia de San Carlos.

Su perfil

Me presenté porque...

este año me sentía preparada. El año pasado cuando fueron a buscarme les dije que no y les dije que el año que viene sí quería. Un día después de Navidad me fueron a buscar y me recordaron lo que yo les había dicho y no lo dudé.





La gente debería votarme porque...

no se debe elegir sólo una cara bonita. Esa puede ser esa una de las cualidades, pero también hay que tener en cuenta cómo es ella culturalmente y cómo llega a la gente. Creo que tenés que tener carisma, simpatía y también cuentan los estudios.





El rol de la reina debería ser...

el de dar a conocer lo que es Mendoza cultural y turísticamente, los paisajes y la calidad de la gente. Me gustaría tener un reinado activo. Creo que también tiene que ayudar mucho a los productores, que muchas veces no pueden llegar a cosechar.





La Vendimia no es un concurso de belleza porque...

es poder representar el trabajo que se realiza durante todo un año y ser la cara visible del departamento o de Mendoza.