El relato del policía que logró rescatar a una mujer antes que muriera ahogada en su auto

"Para eso me pagan y para eso me metí en la Policía". Con esta declaración un policía describió la motivación que tuvo para meterse en un pantano y rescatar a una mujer que se accidentó en su auto y estaba a minutos de ahogarse, en la mañana de este miércoles.

La historia con final feliz tuvo lugar cerca de las 10 sobre la ruta 40. Por esa arteria circulaba una mujer mayor al mando de un Peugeot 207, en dirección al norte. En el trayecto entre San Carlos y Tunuyán, la mujer perdió el dominio de su rodado por motivos que se desconocen.

Lo cierto es que el vehículo terminó dado vuelta en el interior de una ciénaga, a la vera del camino. Según relataron testigos, la mujer intentó salir del habitáculo pero no logró abrir las puertas desde el interior.

En ese escenario ingresó el auxiliar Ariel Taboada, quien se dirigía en su vehículo particular hacia la Comisaría 18 de San Carlos, lugar donde presta servicio desde hace 7 meses, cuando ingresó a la fuerza. "Vi muchísima gente amontonada y me paré", comenzó relatando.

"Me dijeron que había una persona atrapada y me metí a la ciénaga. En el segundo paso ya me había hundido hasta las costillas", recuerda el uniformado. Otras personas también comenzaron a colaborar en el rescate que debía ser urgente, ya que el barro llegaba hasta las ventanillas del auto que estaba con las ruedas apuntando al cielo.

"Como el instinto natural de todo ser humano, traté de ayudar a la gente que intentaba sacarla. Al principio era imposible, hasta que llegó una persona con un tractor, le pusimos un guinche y pudimos volcar un poco el auto", recordó Taboada.

De esta forma los presentes lograron sacar a la mujer del auto y luego fue trasladada a un hospital cercano. Afortunadamente sufrió lesiones leves como escoriaciones y no hubo que lamentar un desenlace peor.

"Más allá de todo, estoy contento porque esto es una satisfacción a nivel personal. Llevó poco en la Policía y es mi primera experiencia salvando a alguien. Gracias a Dios y a la Virgen la pudimos rescatar con vida", concluyó el héroe de la jornada en el Valle de Uco.