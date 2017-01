VIH: los menores de 35 años tienen más de riesgo de abandonar el seguimiento médico

Las personas con VIH de entre 18 y 35 años que fueron diagnosticadas o hicieron su primera consulta en el Hospital Fernández tienen un 30 por ciento más de probabilidades de "abandonar el seguimiento médico" en relación a los mayores de 35, según un estudio realizado por ese centro de salud y la Fundación Huésped publicado en la última edición de la revista de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



El estudio, incluido en ese número especial de la Revista Panamericana de Salud Pública dedicado al VIH/Sida, reveló que "es necesario mejorar la retención de los pacientes", especialmente de los más jóvenes, teniendo en cuenta que Argentina adhirió en 2015 a las "metas 90-90-90" de Onusida (que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que el 90% de quienes están diagnosticados deberían recibir tratamiento y que el 90% de las personas tratadas deberían tener carga viral indetectable) para el 2020.



"Dividimos a la población estudiada en dos grupos: uno de adultos menores de 35 y otro de 35 o más, y encontramos que los más jóvenes tienen un 30 por ciento más de riesgo de no continuar bajo atención", explicó a Télam Carina César, médica del Servicio de Investigaciones Clínicas de Fundación Huésped y responsable de la investigación.



La especialista llamó la atención sobre la necesidad de "investigar cuáles son las causas por las que los pacientes se pierden" para "orientar mejor el diseño de estrategias de retención", así como de la importancia de que otros hospitales realicen estudios similares para "tener un panorama general de lo que ocurre en el país".



No obstante, advirtió que algunos jóvenes pueden abandonar el seguimiento médico porque en esa franja etaria el VIH se vive como un "estigma" mayor, porque tienen menor conciencia de la necesidad de tratamiento o porque cuestiones laborales o de distancia al hospital interfieren negativamente.



El estudio "La cascada en la atención de la infección por el VIH en Buenos Aires, Argentina: resultados en un hospital de referencia de atención terciaria", se elaboró a partir de un relevamiento realizado en 2014 sobre la base de 1.031 pacientes de 18 años en adelante que tuvieron su primera consulta médica por el síndrome entre 2011 y 2013 en el Fernández.



Se denomina "cascada" a un método para describir cómo son atendidos los pacientes y los resultados del tratamiento que llevan adelante.



Los resultados indicaron que en 2014 el 65 por ciento de los pacientes registrados continuaban "en contacto con el hospital", ya sea porque "siguieron asistiendo a consultas médicas, se hicieron análisis de laboratorio específicos de VIH (carga viral o CD4) o retiraron medicación por farmacia".



Vale decir que un 35 por ciento de ellos no continúa atendiéndose en el Fernández: "Es probable que no se estén atendiendo en ningún lugar o que estén en otro lado y no nos hayan avisado", barajó la especialista, quien también contempló la posibilidad de que "hayan fallecido y ese deceso no haya sido notificado, aunque el estudio ya realizó depuraciones en ese sentido", aclaró.



"Debemos mejorar los registros de las transferencias (a otros hospitales) y trabajar colaborativamente con otros centros, porque a lo mejor están en otros lugares y no lo sabemos", insistió.



Del total que continuó recibiendo atención médica en el hospital tras la consulta inicial, el 80 por ciento recibía tratamiento antirretroviral en 2014 (10 por ciento por debajo de la meta de Onusida), y de todos los que recibían tratamiento y se realizaban los controles de carga viral, el 75 por ciento tenía el virus indetectable (15 por ciento por debajo de la meta) o con adecuada respuesta al tratamiento.



Cabe recordar que Argentina ofrece acceso universal al tratamiento para todos aquellos que se diagnostiquen y quieran tratarse a partir de diciembre de 2014. Hasta ese momento, la recomendación para tratar a una persona tenía que contar con determinados indicadores de salud (menos de 500CD4).