Veinte canciones que aconsejan los psicólogos para levantar el ánimo

El psicólogo David M. Greenberg (de la Universidad de Cambridge -en el Reino Unido-) ha elaborado una lista de 20 canciones que, según afirma, son idóneas para tomar energía desde bien entrada la mañana. Una investigación que ha realizado usando el programa «Spotify».



Tal y como afirman varios diarios internacionales como la versión digital de la «BBC», Greenberg es partidario de que «la música nos afecta de muchas formas», entre ellas emocional y fisiológicamente. «Para la mayoría de nosotros, es una lucha pasar de sentirnos malhumorados e irritables a estar alerta, energéticos y optimistas. La música adecuada, con su energía positiva y su ímpetu, puede ayudarte a levantarte, obtener energía y afrontar el resto del día con ánimo», ha explicado el experto en un comunicado de prensa.



En palabras de Greenberg, la clave para que una canción logre levantarnos de la cama con ánimo es que sus acordes iniciales sean estrofas altamente rítmicas. Sin embargo, el tercer y cuarto compás de estas también debe ser «movido» para generar interés en las canciones. Según el psicólogo, todos deben tener un tempo que haga que nuestro corazón se mantenga entre 100 y 130 pulsaciones por minutoy un ritmo que aumente poco a poco, pues de esta forma se logrará que el cuerpo y la mente se motiven.



«La música no sirve sólo para entretener; es algo que se adentra en nuestra psique y en nuestro cerebro. Cuánto más indagamos en ella, más cosas descubrimos sobre el papel fundamental que jugó en el proceso evolutivo, a nivel de comunicación e interacción social», señala Greenberg en su investigación, la cual ha llamado «Wake up» («Despierta») e indaga a su vez en el efecto que ejercen sobre nuestra personalidad las diferentes melodías.



En palabras de Greenberg, la lista no fue fácil de elaborar debido a que el despertar es algo muy personal: «Te acabas de levantar, estás de mal humor... Para la mayoría de nosotros es una lucha en la que debes pasar de estar aletargado a alerta». Sin embargo, tras analiza las diferentes melodías descubrió que la mejor para lograr este objetivo es «Viva la vida», de Coldplay.



20 canciones para levantarte con ánimo por la mañana



1-Coldplay - Viva La Vida.



2-St. Lucia – Elevate.



3-Macklemore y Ryan Lewis – Downtown.



4-Bill Withers - Lovely Day.



5-Avicii -Wake Me Up.



6-Pentatonix - Cant Sleep Love.



7-Demi Lovato – Confident.



8-Arcade Fire - Wake Up.



9-Hailee Steinfeld - Love Myself.



10-Sam Smith - Money On My Mind.



11-Esperanza Spalding - I Cant Help It.



12-John Newman - Come and Get It.



13-Felix Jaehn -Ain't Nobody (Loves Me Better)



14-Mark Ronson - Feel Right.



15-Clean Bandit - Rather Be.



16-Katrina y The Waves - Walking on Sunshine.



17-Imagine Dragons - On Top of the World.



18-MisterWives – Reflections.



19-Carly Rae Jepsen - Warm Blood.



20-iLoveMemphis - Hit The Quan.