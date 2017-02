Una app previene cuándo no tomar sol, según el tipo de piel

Una aplicación para celulares que mide la intensidad de la radiación ultravioleta y determina cuánto tiempo se puede estar al sol según el tipo de piel, fue presentada por emprendedores argentinos.



La aplicación determina con cálculos personalizados el tipo de piel y, según la intensidad de la radiación UV, el tiempo que se puede permanecer al sol con y sin protección.



"Se trata de una aplicación atractiva que muestra datos del clima, los rayos UV, la cantidad de grados y si hay o no sol. Proyecta a seis horas la progresión de la radiación e indica con 'semáforos' que van de los colores verde -para valores bajos- hasta el azul -para valores altos- la incidencia de los rayos en el lugar donde uno está", explicó a Télam el inventor de "Dr. UV Skin Care", Ricardo Rigueras.



El programa también permite personalizar la información, ya que cada usuario debe completar un formulario indicando tipo de piel, cantidad de lunares o pecas y cómo se reacciona ante la exposición al sol para conseguir su autodiagnóstico.



"Cada respuesta tiene un puntaje y con eso se llega a un determinado fototipo. A partir de ese resultado, el programa multiplica en base a ese tipo de piel, los rayos UV, la nubosidad del lugar y otras variables, como qué tipo de protector solar y de qué factor se está usando, y te indica cuanto tiempo se puede permanecer al sol", retomó Rigueras.



La aplicación también tiene un factor de corrección que se activa cuando el usuario está en una montaña, por ejemplo, donde los rayos UV aumentan alrededor de un 30 por ciento por el denominado efecto rebote: "Por eso es importante personalizar los datos, ya que el efecto de los rayos no es el mismo si se está en un bosque, en la arena, en la ciudad o en la nieve", enfatizó.



Licenciado en Administración, el emprendedor comentó que la idea de la app surgió hace unos años cuando murió la hermana de uno de sus amigos, también padrino de su hijo.



"La hermana de mi amigo murió a los 50 años por un cáncer de piel y él quedó muy afectado. Trabajo en investigación de mercado para una empresa inglesa y sé que las herramientas tecnológicas sirven, por eso quise ayudar a cambiar los hábitos de la población a través de plataformas móviles, que sirven mucho a la hora de educar", apuntó.



Consciente de que los cambios de hábitos llevan tiempo, Rigueras confesó que el objetivo que persigue es "disminuir el cáncer de piel en los próximos 20 años".



"Hay cifras oficiales que indican que uno de cada tres cánceres detectados en la Argentina es de piel, y el sol es el causante en el 90 por ciento de los casos", graficó el especialista, quien tras 10 meses de programación logró desarrollar la aplicación junto a otras ocho personas, entre ellas Ernesto Mordentti y su equipo de programadores de Tandil.



Disponible para Android e iOS, Dr. UV Skin Care "no pretende reemplazar a un médico sino que da herramientas de prevención para que se consulte al dermatólogo cuando sea necesario", destacó Rigueras.



Y completó: "En los días frescos o nublados muchas personas creen que los rayos UV no están presentes, pero esa afirmación es falsa. La exposición solar que no resulta en quemaduras puede causar daño en las células de la piel y aumentar el riesgo de padecer cáncer".



Según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la Argentina se ubica dentro del rango de países con incidencia de cáncer media-alta (172.3-242.9 x 100.000 habitantes) de acuerdo a cálculos de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), datos que corresponden a más de 100.000 casos nuevos de la enfermedad en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres.



En cuanto al melanoma, el tipo de cáncer de piel más grave, ocasiona más de cinco muertes por hora en el mundo y se presenta con una frecuencia 20 veces mayor en la población blanca que en la afroamericana.



Los factores de riesgo para sufrir melanoma son hereditarios, la exposición a los rayos UV del sol y tener piel clara o muchos lunares, por lo que los expertos recomiendan evitar los rayos solares de 10 a 16 y utilizar protector solar factor 30 o superior.



Cada 4 de febrero el mundo conmemora el Día Mundial del Cáncer con el objetivo de difundir aspectos de la enfermedad, cuyo lema en 2017 es "Nosotros podemos, yo puedo", que busca hacer foco en el compromiso de la sociedad civil.