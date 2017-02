Un gel inyectado, ¿la alternativa a la vasectomía?

Un gel inyectable que se administró a monos se reveló eficaz para prevenir embarazos en esos animales, según un estudio publicado el martes que podría llegar a aportar una solución, potencialmente reversible, para los hombres que quieran evitar la vasectomía.



Las mujeres cuentan con varias opciones de control de la natalidad, mientras que el abanico para los hombres apenas si evolucionó en década.



La vasectomía es una intervención quirúrgica en la sección y ligadura de los conductos deferentes por donde transitan los espermatozoides, para impedir que vayan a mezclarse con el líquido que se eyacula durante el acto sexual.



Investigadores estadounidenses están desarrollando una posible alternativa, un gel de polímeros, el Vasalgel, que demostró ser eficaz en los conejos y, ahora, también en los monos macacos rhesus, más próximos a los humanos.



Dieciséis ejemplares machos adultos fueron tratados mediante la inyección de ese gel en los conductos deferentes, en el California National Primate Research Center.



Los monos, que viven al aire libre con hembras de probada fertilidad, fueron vigilados durante un periodo de hasta dos años, incluyendo por lo menos una temporada reproductiva.



Resultado: "los machos tratados no tuvieron ninguna concepción desde las inyecciones del Vasagel", constataron los investigadores en la revista especializada Basic and Clinical Andrology.



La tasa de gestación esperada en las hembras que viven con los machos debería haber sido, en principio, de en torno al 80%, según los investigadores.



Los animales toleraron el gel, que solo comportó mínimas complicaciones, según los autores. Uno de los dieciséis monos presentó síntomas de granuloma espérmico (expulsión de grumos duros), una complicación que ocurre, según los investigadores, en el 60% de los casos de vasectomía en humanos.



La reversibilidad del método todavía no se ensayó en los monos, pero sí con conejos, purgando el gel con una solución de bicarbonato sódico.



Se está preparando un ensayo clínico del gel para los hombres, según la Fundación Parsemus, un organismo sin ánimo lucrativo que financia el desarrollo de este producto.



Fuente: InfoSalud