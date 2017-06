Tomar más fibra reduce el riesgo de osteoartritis

Una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar la dolorosa osteoartritis de rodilla. Esta es la principal conclusión del meta-análisis llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Tufts en Boston (EE. UU.), y la Universidad de Manchester (Reino Unido) y que recoge la revista Annals of the Rheumatic Diseases.



La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a millones de adultos en todo el mundo. De hecho, se estima que casi el 10% de los hombres y el 18% de las mujeres de 60 años o más viven con osteoartritis sintomática.



También conocida como artritis de desgaste, este trastorno de la articulación afecta a los ancianos en particular, siendo las mujeres mayores de 50 años las que más probabilidades tienen de desarrollar la enfermedad.



Por ello, los expertos quisieron explorar el vínculo entre una dieta rica en fibra y el riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla, debido a que investigaciones anteriores ya habían extraído algunos beneficios para la salud de la inclusión de la fibra en la dieta, como la disminución de la presión arterial y el peso o la mejora de los niveles de azúcar en sangre.



Así, el meta-análisis examinó dos estudios a largo plazo sobre los beneficios de una dieta rica en fibra: la Iniciativa de osteoartritis (OAI) (que examinó un total de 4.796 participantes) y el Framingham Offspring Osteoarthritis Study (que incluyó 1.268 participantes).



Los investigadores determinaron la ingesta de fibra de los participantes al comienzo del estudio mediante un cuestionario. También realizaron pruebas de rayos X y registraron los síntomas más comunes de la osteoartritis, dolor en la rodilla, rigidez e hinchazón.



Los voluntarios tuvieron un seguimiento anual durante 48 meses como parte del estudio OAI, y fueron evaluados 9 años después como parte del estudio Framingham. Consumieron un promedio de 15 gramos de fibra cada día en el primer estudio y 19 gramos en el segundo estudio.



Para evitar sesgos en las conclusiones, incluyeron factores que podían haber influido en los resultados, como lesiones en la rodilla, medicamentos, estilo de vida, consumo de alcohol y ejercicio físico.



En general, el análisis estadístico reveló que una mayor ingesta de fibra fue asociada a un menor riesgo de osteoartritis. Así, aquellos que consumieron más fibra tenían un 30% menos de riesgo de osteoartritis en el primer estudio y un 61% menos riesgo en el segundo estudio (los que tomaron 19 gramos de fibra al día).



Fuente: Muy Interesante