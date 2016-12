Rutina de antebrazos de 10 minutos

Tener unos antebrazos más desarrollados no solo aumentará el volumen de nuestras extremidades superiores, sino que además mejoraremos el agarre y podremos cargar más peso en otros ejercicios.



En esta rutina de antebrazo, empieza usando un movimiento clásico como la flexión de muñecas con la barra tras la espalda y haz 3 series de 1o a 15 repeticiones.



Finaliza después haciendo dos series compuestas (es decir, los dos últimos ejercicios se trabajan en forma de superserie): flexión de muñecas tipo martillo con flexión de muñecas en agarre invertido, utilizando unas mancuernas lo bastante pesadas para llegar al fallo muscular entre 12 y 20 repeticiones. (Puede que necesites reducir el peso en las flexiones con agarre invertido).



Asegúrate de seguir un intervalo completo de recorrido en todas las series; no recortes las repeticiones para hacer que la serie dure menos.



Usando este sistema que ataca los antebrazos desde todos los ángulos, incluso el que los tenga más flacos podrá parecerse algo a Popeye.



1) Flexión de muñecas con barra por detrás de la espalda



Comienzo: En posición de pie, sujetad una barra tras la espalda, justamente bajo los glúteos.



Ejercicio: Moviendo sólo las muñecas, subid la barra lo más arriba posible, para bajarla luego hasta extender del todo las muñecas, dejando que la barra resbale a lo largo de los dedos sin llegar nunca a perder su control.



2) Flexión de muñecas a dos manos tipo martillo



Comienzo: Agarrad dos mancuernas y arrodillaos sobre un banco plano. Colocad los antebrazos encima del banco según veis en la foto, con las palmas de las manos mirándose entre ellas



Ejercicio: La acción sólo debe producirse en las muñecas ,no en los codos, y las mancuernas deben moverse hacia arriba y hacia abajo a través de todo su intervalo de recorrido, que es pequeño.



3) Flexión de muñecas a dos manos agarre invertido



Comienzo: Duplicad la posición del ejercicio anterior, excepto que aquí mantendréis las palmas hacia abajo durante todo el movimiento.



Fuente: Infosalud