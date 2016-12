Remedios caseros para las ampollas

Las ampollas aparecen en el momento menos oportuno y siempre en un lugar especialmente doloroso. Todos las hemos sufrido, pero hay infinidad de conceptos y remedios equivocados circulando, por eso es importante conocer bien qué podemos hacer con estas molestias.

¿Te interesa saber cómo puedes actuar ante la aparición de ampollas en la piel? Te invitamos a continuar leyendo; así sabrás qué hacer.



¿Qué son y cómo se forman las ampollas?



Las ampollas se forman cuando la piel roza otras superficies o más piel de una forma excesiva. Cuando ocurre esto, se acumula un líquido en una especie de bolsillo entre las capas de la piel.



A veces, un pequeño vaso sanguíneo que se encuentra en el área se daña, y el líquido de la ampolla se tiñe de sangre. Este tipo de ampollas se encuentran generalmente en las manos y los pies, pero puede ocurrir también en otros lugares.



Las ampollas pueden ser causadas por diferentes factores:



La fricción de la piel

El contacto con productos químicos

Calor – por ejemplo, las quemaduras de sol o quemaduras normales

Condiciones médicas, como la varicela



Es fundamental conocer que la mayoría de las ampollas se curan naturalmente pasados entre tres y siete días y no requieren de atención médica.

¿Qué debemos hacer con las ampollas?



Lo más importante es resistir la tentación y no reventar la ampolla, ya que podría dar lugar a una infección o retrasar el proceso de curación. Si tienes una ampolla grande o dolorosa, tu médico puede decidir descomprimir la ampolla en condiciones estériles.



Si tu ampolla no se reventó por sí sola, no retires la piel muerta en la parte superior de la misma. Deja que el líquido dentro de la ampolla pueda drenar y cubre la zona con un apósito estéril seco para protegerlo de una posible infección hasta que se cure. Es básico mantener la zona limpia y cambiar el vendaje al menos una vez al día.

Remedios naturales



Existen remedios naturales que nos pueden ayudar bastante y acortar el proceso de curación de las molestas ampollas.



Caléndula: Es muy útil aplicar pomada de caléndula o un producto a base de esta planta. Se utiliza tradicionalmente como cicatrizante y calmante. Para mantener el ungüento limpio, cúbrelo con una venda adhesiva o una gasa. Por la noche, quita el vendaje para que el área con ampollas esté expuesta al aire.

Aloe vera: Es un anti-inflamatorio natural, lo que significa que ayuda a aliviar el enrojecimiento y la hinchazón de la ampolla. Además, está muy hidratante y al mantener la piel húmeda ayuda a sanar más rápido. Pero asegúrate de usar el gel puro de la planta. Algunos productos procesados contienen otros ingredientes, como el alcohol, que tienen un efecto de secado que no nos interesa en una ampolla.

Vinagre de manzana: Tiene propiedades antibacterianas, por lo que podría ayudar a prevenir la infección una vez que la ampolla aparece. Pero el problema es que es muy probable que pique, así que si lo usas, hazlo suavemente.

Aceite del árbol de té: Tiene algunas propiedades antibacterianas y es un astringente natural, que ayuda a secar las ampollas. Para la mayoría de la gente no da ningún problema, pero a algunos, podría irritar la piel.



Las ampollas no son un problema grave pero no hay que dudar en acudir al médico si:



La ampolla se infecta

Son muy dolorosas

Vuelven a salir una otra vez



Es muy importante prevenir un problema mayor y evitar que se agrave con una infección que puede resultar peligrosa para nuestra salud. Como ves, la naturaleza siempre tiene remedios para brindarnos y el caso de las ampollas no es la excepción. La próxima vez que tú o algún miembro de tu familia sufran de ampollas en la piel, no olvides recurrir a estos consejos.