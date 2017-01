Un grupo de cardioangiólogos intervencionistas argentinos realizó con éxito un procedimiento de reemplazo de la válvula aórtica mediante cateterismo (técnicamente denominado 'implante valvular percutáneo' -TAVI por su sigla en inglés-) a un paciente de 24 años. Según fuentes de la clínica donde se realizó la cirugía, el joven se encuentra evolucionando y fuera de peligro.



La intervención fue liderada por el doctor Alejandro Cherro, jefe de Cardiología Intervencionista del Instituto Cardiovascular de la Clínica Adventista Belgrano y contó también con los doctores Ernesto Torresani y Fernando Cura.



Lo particular del caso es que la técnica, de por sí muy novedosa y todavía en cierto grado de "experimentación", que está reservada para personas añosas con alto riesgo quirúrgico en los que no es recomendable hacer un implante mediante una operación convencional (a cielo abierto).



"Sin ninguna duda, es el primero en nuestro país en una persona tan joven y no tenemos reportes sobre un caso similar entre nuestros colegas de otros países", graficó Cherro, quien también es presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) y que había sido entrenado especialmente en el implante de este tipo de válvulas en la ciudad de Minneapolis, EEUU.



El procedimiento, realizado en la Clínica Adventista Belgrano, consiste en la introducción a través de la ingle de un catéter que al llegar a la zona de la válvula aórtica despliega en su interior una 'válvula de reemplazo' para restituir su función, que reside en conducir la sangre desde el corazón hacia los diferentes órganos.



Una válvula enferma provoca insuficiencia cardíaca, lo que le imposibilita al paciente realizar cualquier tipo de actividad física y le genera múltiples internaciones por descompensaciones cardiacas.



El joven tenía antecedentes de válvula bicúspide, una anomalía de nacimiento en donde la válvula aórtica tiene dos valvas en lugar de tres, lo que provoca una restricción severa al pasaje del flujo de sangre del corazón a la gran arteria aorta, que distribuye toda la sangre al organismo.



"Esta situación genera endurecimiento (estenosis) para lo cual el paciente había sido tratado en sus primeros meses de vida con una valvuloplastia aórtica y años después necesitó un reemplazo valvular aórtico por cirugía convencional, que requirió al poco tiempo una nueva cirugía por la presencia de una infección de la válvula colocada (técnicamente denominada endocarditis bacteriana protésica), recibiendo un homoinjerto, que es un implante de válvula de donante cadavérico", explicó el doctor Gustavo Weiss, cardiólogo y Director Médico del Instituto Cardiovascular Adventista.



Doce años después, a sus 24 años, el joven presentaba la válvula colocada totalmente disfuncionante y era necesario un nuevo reemplazo. Debido a los antecedentes de cirugías previas y a determinadas características desfavorables, varios especialistas argentinos sugirieron evaluar la posibilidad de realizar un trasplante cardiaco. Sin embargo, surgía la posibilidad también de ofrecerle al enfermo antes de llegar a una cirugía de tal envergadura, la alternativa de una intervención muy novedosa, mínimamente invasiva, que consiste en un implante con una válvula de última generación con determinadas características técnicas que favorecían las posibilidades de éxito .