La mayoría de las personas han sufrido en algún momento de su vida de los labios resecos y agrietados. Se trata de una situación muy molesta porque esa sensación de resequedad y tensión en nuestra piel puede ocasionar costras e irritación, además de otras heridas en los labios y en las comisuras.



Para poder evitar esos labios resecos o agrietados debemos de saber cuáles son las posibles causas de ese problema.



Existen algunos factores principales que pueden causar una irritación y resequedad en la piel de los labios. Las personas utilizan un protector solar cuando van a la playa, o también se cubren las orejas si es que está haciendo mucho frío, pero no protegen sus labios.



Debes saber que los rayos UV, el clima seco y el viento frío son tres factores climáticos que afectan nuestra zona del rostro. Si los labios no son protegidos dan paso a la resequedad y grietas, que además de no ser estético son un problema para la salud.



Por otro lado, uno de los errores más comunes que se tiene frente a los labios resecos es humedecer la piel con saliva, ya que ello lo empeora, porque al secarse el líquido también se va esa poca hidratación, haciendo que estén más secos que antes.



8 causas del por qué se resecan los labios



Frío: Durante el invierno el frío puede causar las grietas en los labios debido a que la piel del mismo carece de glándulas sebáceas, razón por la que la piel de nuestro labios no producen aceites naturales para protegerse del frío, causando también irritación fácilmente.

Rayos UV: La piel de nuestros labios también es sensible a los rayos ultravioletas, por lo que también aparecen grietas durante el verano, quemaduras o lesiones, si es que nos exponemos al sol sin ninguna protección.

Deshidratación: Se trata de una de las causas más frecuentes de los labios resecos, si nuestro organismo no recibe suficiente agua la piel tiende a perder elasticidad, lo que ocasiona lo labios agrietados.

Reacción alérgica: Existen productos o alimentos que pueden ser la causa de que aparezca una irritación y grieta en los labios.

Falta de vitaminas: Ciertas vitaminas como A, B, C y E son esenciales para mantener la buena hidratación de nuestra piel, que por supuesto incluye nuestro labios.



Fumar o demasiada goma de mascar: Cualquier producto que se encuentre en permanente contacto con nuestros labios puede ocasionar una irritación, por lo tanto habrá que evitarlos en exceso.

Efectos secundarios de algunos medicamentos: Algunos medicamentos puede contener ingredientes que ocasionen resequedad en los labios.

Enfermedades subyacentes: Si ninguno de los factores que han sido mencionados con anterioridad es la casusa de tus labios resecos, sería buena idea acudir al médico, ya que podría ser el síntoma de alguna enfermedad subyacente como la diabetes, o algunas enfermedades autoinmunes, entre otras.



Como se ha mencionado, uno de los principales factores de los labios resecos es la deshidratación, por lo tanto será necesario beber diariamente tanta agua como sea posible.



Otra de las soluciones para los labios resecos puede ser utilizar los bálsamos protectores como la mantequilla de cacao, aloe vera o filtro solar.