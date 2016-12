¿Por qué se hinchan los tobillos?

Los tobillos hinchados son muy comunes y generalmente no deben causar preocupación. Muchas pueden ser las causas del porqué se hinchan los tobillos, algunas simples, otras muy complejas, la gravedad del motivo va a ser determinado por el tiempo que dure el problema y de las complicaciones en la vida cotidiana que generen.



Una de las cosas que puede dar a pensar que el problema de tobillos hinchados es grave, es el hecho de que venga acompañado de otros síntomas que afecten la funcionalidad de la persona en el día a día.



Factores simples como estar parado por mucho tiempo, fatigar el tobillo con posturas incómodas o simplemente sufrir una pequeña torcedura, pueden llevar a una hinchazón de este tipo que se puede remediar con algo de descanso y con algún medicamento para el dolor prescrito por un médico. Por otra parte existen factores como la obesidad mórbida, problemas con la presión o lesiones de torcedura graves, que si van a necesitar la atención de un especialista que evalúe el daño y que brinde un tratamiento apropiado.



En cualquiera de los casos, es muy importante que la persona apoye el tobillo afectado lo menos posible. La gran cantidad de casos que no se curan de forma regular suceden por el simple hecho de que necesitamos estar de pié para realizar cosas sencillas; y en ocasiones al no sentir dolor se, puede pensar que no hay ningún problema con la hinchazón.

Problemas relacionados con los tobillos hinchados



Complicaciones en el embarazo



Algunos motivos del porqué se hinchan los tobillos están relacionados con complicaciones en el embarazo. Una hinchazón excesiva puede estar relacionada con la preeclampsia, una afección grave que se relaciona con la presión alta y que se desarrolla cerca de la semana 20 del embarazo. Al combinar este problema con otros síntomas como dolor abdominal, dolores de cabeza, nauseas y problemas de la visión, la persona deberá acudir al médico rápidamente.



Esguince de tobillo



Este problema suele ser uno de los mas comunes. Sucede cuando los ligamentos que sujetan el tobillo son estirados mas de su rango normal de estiramiento al pisar mal. Este problema suele curarse utilizando una toalla con hielo por 20 minutos durante varios días solo cuando se trata de esguinces menores, de lo contrario acudir al médico.



Linfedema



Se trata de una acumulación de líquido linfático debido a problemas con los vasos linfaticos. La linfa es un líquido compuesto por proteínas que normalmente viajan por una red de capilares y vasos. Cuando hay un problema con los vasos linfáticos el fluido puede bloquearse. Esto puede llevar a tener infecciones en el área.

Remedios caseros para los tobillos hinchados



Ahora que conocemos algunas causas del porqué se hinchan los tobillos podemos ver los remedios mas recomendados para este tipo de problema. Normalmente cuando se trata de torceduras o hinchazones no tan complejas se recomiendan remedios caseros para aliviar la hinchazón y el dolor. Por eso te dejamos estos interesantes videos que muestran diferentes remedios caseros para aliviar los tobillos hinchados.