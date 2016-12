¿Por qué preocupa tanto la malaria?

Entre las enfermedades que preocupan a los médicos especialistas en medicina del viajero se destaca el paludismo, conocido también como malaria. Se trata de una infección potencialmente mortal causada por unos parásitos llamados Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. El motivo de desvelo tiene su por qué: más de la mitad de la población mundial corre riesgo de infectarse y en noventa y cinco países continua la propagación.



Recientemente, médicos de Camboya publicaron un estudio en la revista The Lancet, donde informaron el fracaso de la artemisinina y piperaquina, antibióticos fundamentales en el tratamiento y prevención de la malaria según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Marcadores de resistencia antibiótica fueron descubiertos en particular para la piperaquina. Si bien es conocida la resistencia a la artemisinina lo preocupante es el creciente aumento de la no respuesta a esta droga, lo que representa una verdadera amenaza para el control de la enfermedad.



Diversos grupos de investigadores analizaron el ADN de cientos de Plasmodium para averiguar cómo se hicieron indiferentes a la droga. Descubrieron “firmas genéticas únicas” en los parásitos que eran resistentes al fármaco.



“La resistencia es bastante generalizada, se ha producido el fracaso casi completo en una provincia en la parte occidental de Camboya, y se está extendiendo rápidamente hacia el norte del país”, explicó a la BBC el doctor Roberto Amato, del Instituto Wellcome Trust Sanger, y agregó: “El problema con el completo fracaso es que esto podría acelerar la propagación de la resistencia a otras drogas y a otros países en particular a África."



Sin embargo no todas son malas noticias. Es que al parecer estos parásitos resistentes a la piperaquina son susceptibles a la mefloquina, otro antimalárico, lo que resulta en estos casos, una óptima alternativa para el tratamiento.



Según las palabras del experto, el objetivo a largo plazo es mantenerse un paso por delante del parásito. Hay que entender que los parásitos evolucionan cada día para escapar del sistema inmune humano y el sistema inmunológico de insectos que son muy buenos en eso



El conocimiento acabado de la resistencia antibiótica es fundamental para el control de la enfermedad, tanto en la prevención como en el tratamiento.