Por qué podemos deshidratarnos

La deshidratación ocurre cuando no hay agua suficiente para reemplazar la que se pierde durante el día. Su sistema, literalmente, se seca. A veces, la deshidratación se produce por razones simples: no beber lo suficiente, porque usted está enfermo o está ocupado, o porque no tienen acceso a agua potable segura cuando estás de viaje, excursión o camping.



Otras causas de la deshidratación incluyen:



Diarrea, vómitos. Diarrea severa, aguda – es decir, la diarrea que aparece de repente y con violencia – puede causar una gran pérdida de agua y electrolitos en un corto período de tiempo. Si tiene vómitos junto con diarrea, se pierde aún más fluidos y minerales. Los niños y los bebés están especialmente en riesgo.



Fiebre. En general, cuanto mayor sea la fiebre, el más deshidratado que puede llegar a ser. Si usted tiene fiebre, además de la diarrea y los vómitos, la pérdida de fluidos aún más.



Sudoración excesiva. Se pierde el agua cuando se suda. Si usted hace una actividad vigorosa y no reemplazar los líquidos a medida que avanza, puede deshidratarse. El clima caliente y húmedo, aumenta la cantidad de sudor y la cantidad de líquido que usted pierde. Sin embargo, también puede deshidratarse en invierno si no reponer los líquidos perdidos.



Los preadolescentes y adolescentes que participan en deportes pueden ser especialmente susceptibles, tanto por su peso corporal, que es generalmente más bajo que el de los adultos, y porque no puede ser suficiente experiencia para saber los signos de alarma de la deshidratación.



Aumento de la micción (poliuria). Esto es lo más a menudo el resultado de la diabetes mellitus no diagnosticada o no controlada, enfermedad que afecta a la manera como su cuerpo utiliza el azúcar de sangre. Este tipo de diabetes suele provocar aumento de la sed y más ganas frecuentes de orinar.



Otro tipo de diabetes, diabetes insípida, también se caracteriza por sed excesiva y orina, pero en este caso la causa es un trastorno hormonal que hace que los riñones no pueden conservar el agua. Ciertos medicamentos diuréticos, antihistamínicos, medicamentos para la presión arterial y algunos medicamentos psiquiátricos, así como el alcohol también puede conducir a la deshidratación, por lo general debido a que la necesidad de orinar o sudar más de lo normal.



Fuente: InfoSalud