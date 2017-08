¿Por qué babeamos al dormir? Tranquilo, es buena señal

Seguramente les pasa, o conocen a alquien que sí. Nos despertamos y descubrimos que hemos estado con la boca abierta babeando. No hay motivo para preocuparse, pero ¿a qué se debe?





Cuando una persona consigue un sueño profundo y reparador es porque está en la fase REM del sueño (Rapid Eye Movements). Es entonces cuando se produce una desconexión total, el cuerpo entra en un descanso profundo y las funciones cerebrales disminuyen.





En esa fase REM dejamos de deglutir y dejamos de tragar saliva con lo cual pasamos a echarla fuera. En ese sentido, varios expertos deducen que babear al dormir es bueno para la salud. Según recoge Salud180, eso indica que el cuerpo funciona correctamente y no existe apnea del sueño ni otro trastorno similar.





Si no babeas al dormir, ni poquito, quizá tus hábitos de sueño no son los adecuados y tus neuronas no se recuperan del todo y para eso podrías:





- Programar tu horario para dormir





- Procurar dormir en un lugar sin ruido y con luz apagada





- Cenar ligero antes de acostarte





- Dormir las 8 horas que el cuerpo requiere para descansar





Fuente: ABC