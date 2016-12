¿Por qué aparecen moretones en el cuerpo sin golpearse?

El presentar moretones fácilmente puede ser normal en algunas personas y es algo que se vuelve más común con la edad. No obstante, la fácil aparición de moretones también puede ser la señal de un problema médico subyacente.



Los moretones espontáneos suelen producirse mientras realizamos alguna práctica deportiva. Este tipo de moratones se producen porque nuestro cuerpo reacciona al ejercicio, mientras entrenamos estamos moviendo todo el cuerpo y los músculos, estos movimientos corporales hacen que diferentes partes de nuestro cuerpo se tensen, y la tensión puede hacer que algún pequeño vaso sanguíneo se rompa y aparece un hematoma.



Además de la tensión muscular los moretones espontáneos también pueden aparecer por roturas fibrilares, cuando se rompe una fibra muscular también se libera sangre y se forma un hematoma.



Medicamentos. Hay algunos medicamentos que "adelgazan" la sangre, lo que puede hacer que aparezcan hematomas con facilidad, entre los medicamentos que te pueden causar moratones se encuentran aspirina, corticoides, anti-coagulantes y algunos suplementos como el aceite de pescado.



Los moretones espontáneos sin que uno se haya golpeado también puede deberse a la falta de vitaminas K, C y B12.



ENFERMEDAD. Sin embargo, el hematólogo Jaime García Chávez, del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del México, recomendó hoy poner atención a los moretones que aparezcan en el cuerpo sin causa aparente, pues podría tratarse de la enfermedad conocida como Púrpura, que puede llegar a ocasionar la muerte.



Explico que es una enfermedad silenciosa y autoinmune que se presenta porque la sangre sale de los vasos y se deposita en la piel, formando hematomas que no duelen, y amerita atención médica especial pues el mayor riesgo es que las hemorragias sean cerebrales, pulmonares o en cualquier otra parte del organismo.



El padecimiento, destacó en un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puede poner en peligro la vida del paciente, pues los decesos que se suscitan por esta enfermedad son justamente por ese tipo de sangrados.



García Chávez, adscrito al servicio de Hematología de ese nosocomio, explicó que la Púrpura es causada por la disminución de plaquetas, lo que a su vez se debe a que el sistema inmunológico deja de identificarlas como propias y las extermina.



En tanto, el médico hematólogo William Nichols, de Mayo Clinic de Rochester (EE.UU.) precisa que los moretones se forman al romperse los pequeños vasos sanguíneos y que algunas personas simplemente son más proclives a presentar moretones, sin que eso sea motivo de preocupación.



Fuente: InfoSalud